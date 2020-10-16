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    16.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Oto şehri Sakarya’da ihracatta yükseliş var

    Türkiye’nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya’dan eylül ayında yapılan ihracat, geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 22.46 artarak 480 milyon 10 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

    Oto şehri Sakarya’da ihracatta yükseliş var

    AA’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl eylül döneminde 480 milyon 10 bin dolarlık dış satım yapan Sakarya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep’in ardından 7’nci sırada bulunuyor. Sakarya’nın koronavirüs salgını nedeniyle nisan ve mayısta azalan ihracatı, normalleşme dönemine girilmesinin ardından yükselişini sürdürüyor.

    Kentten 2019 eylül ayında yapılan ihracat, bu yılın aynı döneminde  yüzde 22.46 artış gösterdi. Kentten bu yıl ağustos ayında yapılan 154 milyon 900 bin dolarlık dış satım ise eylül ayında yüzde 209.88 artışla 480 milyon 10 bin dolar olarak gerçekleşti. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin eylül ayı ihracatında yüzde 90.7 payla otomotiv sektörü zirvede yer aldı.

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