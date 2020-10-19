‘Otomobil değil mobilite firması’

Toyota’nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “büyük bir değişim ve dönüşümün” başlangıcını yaptığını belirten Bozkurt, “Başkanımız Akio Toyoda’nın da belirtmiş olduğu gibi, Toyota artık yalnızca bir otomobil firması değil, bir mobilite firması olacaktır. Markamız ‘Herkes için mobilite’ anlayışıyla kişilerin ihtiyaçlarına göre mobilite teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirecektir” dedi. “Mobilite” çözümleriyle insanların özgürce hareket etmelerini ve hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Toyota’nın, dünya ile aynı anda Türkiye’de de tanıttığı “Start Your Impossible (Kendi İmkansızını Başlat)” hareketiyle, “Mobilsen özgürsün” yaklaşımı çerçevesinde tüm bireylerin hayatını kolaylaştıracak teknolojik ürünler ve hizmetler geliştirilecek.

10 milyar dolar

İnsansı robot teknolojisinden otonom araçlara, yapay zeka uygulamalarından araç kiralama hizmetlerine ve bireysel kullanımlara kadar insanların günlük hayatlarında fayda sağlayacak mobilite çözümleriyle yeni bir dönemin başlangıcını yaptıklarına işaret eden Bozkurt, şöyle devam etti: “Engellilerin, yaşlıların, hareket zorluğu yaşayan hastaların ve daha fazla kişisel hareket özgürlüğü isteyenlerin bu taleplerini karşılarken, geleceğin şehirlerini de tasarlıyoruz. Toyota bu amaçla Ar-Ge’ye yıllık 10 milyar dolardan fazla bir bütçe ayırıyor.”

Hareketin Türkiye’deki etkinliklerine de değinen Bozkurt, “Engelliler için çalışmalarımıza başladık. Duyma engelliler için call-center, web sitemizin görme engellilere uygun hale getirilmesi gibi birçok şeyi hayata geçireceğiz. Engelsiz plazalar için çözümler üzerinde çalışıyoruz” dedi. Yine bu kapsamda, 17 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmek zorunda kalan Okan Aracagök’ün 42 kilometrelik maraton koşma hayali de Toyota’nın desteğiyle gerçekleşmiş.