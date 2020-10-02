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    02.10.2020 - 17:42 |

    Otomobil satışları yıllık yüzde 101,9 arttı

    Türkiye’de 2020 yılı eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,9 artarak 71 bin 296 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 189,1 artarak 19 bin 323 adet oldu.

    Otomobil satışları yıllık yüzde 101,9 arttı

    Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2020 Eylül ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini paylaştı.

    Buna göre, ilk 9 ayık dönemde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,5 artarak 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

    Otomobil satışları, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 70 oranında artarak 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 artarak 104 bin 931 adede ulaştı.

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 eylül ayında yüzde 115,8, otomobil pazarı yüzde 101,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 189,1 oranında arttı.

    Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı eylül ayına göre yüzde 115,8 artarak 90 bin 619 adet oldu.

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