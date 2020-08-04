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    04.08.2020 - 14:33 |

    Otomotiv sanayi iyileşme sinyali verdi

    Ifo Almanya otomotiv sanayinin iyileşme sinyali verdiğini açıkladı.

    Otomotiv sanayi iyileşme sinyali verdi

    Ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Almanya'nın otomotiv sanayinin COVID-19 salgınından ciddi boyutta etkilenmesi ardından ilk iyileşme sinyalini verdiğini duyurdu.

    Ifo'nun anket sonuçları iş ve ihracat beklentileri ile talepte hafif artışa işaret ederken, mevcut iş durumu ekside kalmaya devam etti. Ifo ayrıca işgücü gelişimi konusundaki endişelerin devam ettiğini açıkladı.

    Volkswagen, Daimler, Mercedes-Benz ve BMW gibi Alman üreticiler COVID-19 salgınının oluşturduğu ekonomik kriz ile mücadele ederken, yayımladıkları kazanç raporlarında kayıplar açıkladılar.

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