Otomotiv sektöründe satışlar arttı!

Otomotiv sektörüne rekor getiren Temmuz ayı ile birlikte Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı yedinci ay sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60.3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 58.9 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65.8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.5 arttı. Bu artışın geriye kalan 5 ayda devam etmesi bekleniyor.

"Talep artarak devam edecek"

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberinde görüşlerine yer verilen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Temmuz ayındaki 87 bin 401 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile bir rekora imza atıldığını söyleyerek “Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güven tazelenmiştir. Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Bunun yanında özellikle kamu bankalarının başlattığı kampanya ile sıfır taşıtta yüzde 0.49 faiz oranıyla finansman imkanı tanımaları temmuz ayındaki bu ivmelenmeye katkı sağlamış ve satışları domine etmiştir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda da bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır” dedi.

"5 ayda 380 bin sıfır araç satılacak"

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise, Temmuz ayı verileri doğrultusunda otomotiv pazarını değerlendirdi. Geçtiğimiz senenin Ağustos-Aralık döneminde pazarın 273 bin adet olduğunu hatırlatan Yalçın, “Bugün geldiğimiz noktada, Temmuz ayı satışları da göz önüne alındığında yılın son 5 ayı için 360 ila 380 bin adet bandında sıfır kilometre araç satışı bekliyoruz. Yıl sonunda ise toplam pazarın 710 bin adet seviyelerinde kapanmasını öngörmekteyiz” dedi.

Satışlar neden bu kadar arttı?

1-Bir önceki yıldan talep ertelendi

Rakamların ciddi derecede yükselmesinin yanı sıra 2019 yılının otomotiv sektörü açısından çok kötü bir yıl olması da aradaki değişimde baz etkisi yarattı. Geçen seneden ertelenen talep 2020’ye yansıdı.

2-Pandemi sebebiyle halk toplu taşımadan uzaklaştı

Özellikle koronavirüs salgını sonrası halk toplu taşımadan uzaklaşarak daha izole, kendi aracıyla seyahate yöneldi. Kalabalığa girmekten korkar oldu.

3-Düşük faizli krediler alımı kolaylaştırdı.

Bankalar tarafından araç alacaklar için hayata geçirilen kredi destekleri talepte artışa sebep oldu. Halkın alım gücü arttı.

4-Kiralama şirketleri büyük alımlar gerçekleştirdi

İnsanların toplu taşımadan uzaklaşması uzun dönem araç kiralamalarını da canlandırdı. Araç alamayanlar kiralamaya yöneldi. Bu da kiralama şirketlerinin filolarını genişletmesini sağladı.

5-Fiyatlar daha da yükselecek kaygısı talebi öne çekti

Döviz kurlarının değişimi ile birlikte artan otomobil fiyatları, markaların tedarik sıkıntısı çekmesi ile birleşince fiyatlar daha da yükselecek ve araç bulamayacağız korkusu başlattı. Bu da talebi öne çekti.

6-Komşum aldı, ben de alayım etkisi

Otomotiv sektöründeki büyüme, fiyat artışları ve insanların otomobil alımına yönelmesi en iyi yatırımın araç almak olduğunu akla getirdi. Topluluk psikolojisi ile hareket başladı ve talep talebi çekti.