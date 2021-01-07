Otomotiv yüzde 61.3 büyüdü

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 57.6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77.2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı. Aralık ayı özelinde bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 15.2, otomobil pazarı yüzde 14 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19.8 büyüdü.

Vergi etkiledi

Pazarın yüzde 87.6’sını vergi oranı düşük olan A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63, B segmenti otomobiller de 146 bin 821 adetle yüzde 24.1 pay aldı.

En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 29.8 payla SUV ve yüzde 23.2 payla hatchback otomobiller takip etti.

Geçen yıl 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 57.5 artarak yüzde 94.3 paya ulaşırken, 1600 - 2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21.1 artarak yüzde 1.7 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 5.7 artarak yüzde 0.2 pay aldı.