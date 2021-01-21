‘Pandeminin seyri belirleyici olacak’

Kovid-19 pandemisi sonrasında tüketici alışkanlıkları ve iş yaşamında, çalışma sistematiğindeki değişim, filo kiralama sektörünü de etkiledi. Nitekik operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 10.4 küçüldü ve sektörün araç parkı büyüklüğü 249 bin 800 adede geriledi. Sektör bu dönemde 5.6 milyar TL yatırım yaparak yaklaşık 29 bin adet yeni araç satın alırken, sektör, yılı toplamda 9 milyar TL yatırım, 44 bin yeni araç alımı ve 245 bin adetlik araç parkı büyüklüğü ile kapattı.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, her alanda olduğu gibi kiralama sektöründe de dijitalleşmenin hayatın bir parçası haline geldiğini hatırlatarak, “Bu dönemde, temastan kaçınmak için artan ya da iyileştirilen çevrimiçi platformlar aynı zamanda müşteriye yeni bir deneyim ve konfor alanı da sundu. Önümüzdeki dönemde e-ticaretin katlanarak artacağını, uzaktan çalışmanın daha da popüler hale geleceğini, şirket ofislerinin küçüleceğini, üretim ve tedarik yapılarının değişeceğini, yerel üretimin ve tedarikin destekleneceğini düşünüyorum” dedi. Ulaşımın her tipi ve aşamasında hijyen tedbirlerinin, çok önemli bir unsur haline geldiğini belirten Ekici, “Araç kiralama dünyasının da bu değişime uyum sağladığını, teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeye daha da hız verdiğini söyleyebiliriz” değerlendirmesini yaptı. Pandemi öncesi yaşanmaya başlanan ‘sahiplik yerine kullanım’ ana akımı önümüzdeki dönemde daha da artacağını belirten Ekici, şöyle devam etti:

Kayıpların telafisi

“Bireyler ve kurumlar, ihtiyaçları kadar kullanma imkânı tanıyan modellere, dolayısıyla kiralamaya yönelecektir. Pandeminin bir sonucu olarak toplu taşımayı tercih etmeyen bireyler de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için ya özel araçlarını kullanacak

ya da araç kiralamayı daha fazla tercih edecektir. Sektör oyuncularının hijyen kurallarına gösterdiği uyum ve hassasiyetin de etkisiyle araç kiralama sektörü büyüme çizgisini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir.”

‘2021 yeniden büyüme yılı’

2021 yılına ilişkin de değerledirmede bulunan Ekici, bu yıl pandeminin aşılamayla kontrol altına alınmasıyla ekonomik faaliyetlerin artmasını ve bunun da filo kiralamanın yanı sıra turizme, yani günlük kiralamaya etki etmesinin beklendiğini söyledi. Sektör açısından pandeminin seyrinin belirleyici olacağını söyleyen Ekici, “Operasyonel araç kiralamanın; hijyenik ve izole ulaşım sağlamasından ve seyahat etmeye olan özlem nedeniyle de kısa dönem araç kiralamanın tercih unsuru olacağını düşünüyorum. 2021, kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı olacak” diye konuştu.