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    HaberlerOtomobil Haberleri Porsche tarihi açıkladı!
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    04.05.2020 - 09:43 |

    Porsche tarihi açıkladı!

    Corona virüs nedeniyle üretime ara veren Alman otomobil devi Porsche geri dönüş tarihini açıkladı. Zuffenhausen’deki ana fabrikada ve Leipzig’deki tesiste 4 Mayıs tarihinde çalışmalar başlayacak. Porsche çalışanları da adım adım çalışma hayatına katılacak.

    Porsche tarihi açıkladı!

    Alman lüks spor otomobil markası Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle üretime 21 Mart’ta ara vermişti.

    Yeniden üretime başlama kararını çalışan ve müşteriler için önemli bir sinyal olarak değerlendiren Porsche AG Üretim ve Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Albrecht Reimold; “Durumu en başından beri çok dikkatli bir şekilde izledik ve analiz ettik. Şimdi iyimserliği dört gözle beklemek ve işe devam etmek için doğru zaman” ifadelerini kullandı.

    Alınan önlemler arasında çalışanların korunmasını sağlamak için çalışanların minimum 1.50 metrelik bir mesafeye uymaları; temel davranış kurallarına uymaları veya belirli alanlarda bir yüz maskesi, koruyucu kıyafetli ekipmanla çalışması kararlaştırıldı.

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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