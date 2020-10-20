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    20.10.2020 - 16:26 |

    Porsche'den mobil çözüm

    Budapeşte'de yapılan özel bir Porsche etkinliğinde görünen şarj istasyonu çözümü ilgi odağı oldu. Alman devinin şarj TIR'ı aynı anda 10 Taycan'ı şarj edebiliyor.

    Porsche'den mobil çözüm

    Alman otomotiv devi Porsche elektrikli modeli Taycan için dünyanın dört bir yanında sürüş etkinlikleri düzenliyor. Porsche, bu etkinliklerde yaşadığı hızlı ve aynı anda şarj sorununa bulduğu çözümle gündemde.

    Porsche, Alman teknoloji ortağı ADS-Tec şirketi ile birlikte şarj sistemi ve depolama ünitesi olan mobil şarj TIR'larını hayata geçirdi.

    BİR TIR 30 TAYCAN'I ŞARJ EDEBİLİYOR

    3.2 megawattlık güce sahip olan TIR aynı anda 10 Taycan'ı şarj edebiliyor. Yeniden şarj dolduruna kadar ise toplamda 30 adet Taycan'a şarj desteği sağlayabiliyor.

    Mobil şarj istasyonlarının yeniden dolumu ise 4 saat sürüyor.

    "DENENDİ VE TEST EDİLDİ"

    Porsche Deneyimsel Pazarlama Direktörü Ragnar Schulte, "TIR'ları Avrupa'da çok sayıda etkinlikte kullandık ve bazıları eksi 40 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda olmak üzere yaklaşık 5 bin şarj işlemi gerçekleştirdik" dedi.

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