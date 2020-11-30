Renault Flins’i geri dönüşüm tesisi yapıyor

Şirketin yeni başkanı Luca De Meo, başkent Paris’in dışında bulunan Flins fabrikasının araştırma, geri dönüşüm ve onarım merkezi haline geleceğini bildirdi. 2030 yılında dönüşümün tamamlanacağı fabrikada, 3 bin kişinin çalışacağı kaydedilirken, sendikaların bu fabrikada üretimin korunması yönünde yaptıkları teklifin ise kabul edilmediği ifade ediliyor. Renault, pandemi nedeniyle zarar ettiğini açıklamış ve 2 milyar euro’luk tasarruf çerçevesinde Fransa’da 4 bin 600 kişiyle yollarını ayıracaklarını duyurmuştu.

Flins fabrikası 2024 yılına kadar tamamen elektrikli Zoe modelinin üretimine devam ederken, tesis yeni faaliyetlerine de kademeli olarak başlayacak. Yeni faaliyetler arasında uzun süreli kiralamalardan dönen araçların onarımı, araç parçalarının geri dönüşümü ve elektrikli araç bataryalarının geliştirilmesi bulunacak. Fabrikada yılda 130 bin aracın onarımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.