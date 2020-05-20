20.05.2020 - 15:38 |
Renault kredi için anlaşmaya vardı!
Renault, Corona virüs nedeniyle istediği 5 milyar avroluk kredi konusunda anlaşmaya vardı. İşte Renault’un aldığı kredinin detayları.
Fransız araç üreticisi Renault, Corona virüs salgınının etkileri ile başa çıkmak için 5 milyar euro tutarında devlet destekli kredi için bankalar ile bir anlaşmaya vardı.
Renault, devlet destekli kredi için görüşmeleri 1 aydır sürdürüyordu. Renault'dan önce AirFrance KLM devlet destekli kredi için bankalar ile anlaşmıştı.
Her gece Artvin sokaklarına inip dolaşan boz ayı ilçenin maskotu olduArtvin'in Şavşat ilçesinde, bir haftadır her gece ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çevre sakinlerinin yiyecek bırakarak beslediği ayı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.