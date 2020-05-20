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    HaberlerOtomobil Haberleri Renault kredi için anlaşmaya vardı!
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    20.05.2020 - 15:38 |

    Renault kredi için anlaşmaya vardı!

    Renault, Corona virüs nedeniyle istediği 5 milyar avroluk kredi konusunda anlaşmaya vardı. İşte Renault’un aldığı kredinin detayları.

    Renault kredi için anlaşmaya vardı!

    Fransız araç üreticisi Renault, Corona virüs salgınının etkileri ile başa çıkmak için 5 milyar euro tutarında devlet destekli kredi için bankalar ile bir anlaşmaya vardı.

    Renault, devlet destekli kredi için görüşmeleri 1 aydır sürdürüyordu. Renault'dan önce AirFrance KLM devlet destekli kredi için bankalar ile anlaşmıştı.

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