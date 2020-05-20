Renault kredi için anlaşmaya vardı!

Fransız araç üreticisi Renault, Corona virüs salgınının etkileri ile başa çıkmak için 5 milyar euro tutarında devlet destekli kredi için bankalar ile bir anlaşmaya vardı.

Renault, devlet destekli kredi için görüşmeleri 1 aydır sürdürüyordu. Renault'dan önce AirFrance KLM devlet destekli kredi için bankalar ile anlaşmıştı.