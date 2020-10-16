Renault Megane elektrikli hale geldi

15-27 Ekim tarihleri arasındaki Renault eWays etkinlikleri kapsamında Renault Grubu, yeni ürünler ve teknolojilerin yanında ilkeler ve sıfır karbon emisyonlu mobiliteye geçiş vizyonunu paylaşıyor.

RENAULT MEGANE eVISION

eWays etkinliğinin en önemli sürprizi elektrikli Renault Megane oldu.

Elektrikli araçlara özel yeni CMF-EV platformu kullanan Renault Megane eVision, coupe ile SUV kodlarını birleştirerek 25 yıl sonra Megane için yeni bir sayfa açıyor.

Tamamen elektrikli modelde ızgaraya ihtiyaç duyulmadığı için burayı LED aydınlatmalar ve büyük Renault logosu dolduruyor.

2021 yılında üretim versiyonuna kavuşacak olan Megane eVision konsepti 60 kWh'lık bir batarya ile gelecek. Araç, 220 bg güç ve 300 Nm tork çıkışıyla 0'dan 100 kilometreye hızlanması 8 saniyenin altında tamamlayabilecek. "Londra'dan Newcastle'a sorunsuz seyahat edebileceği" ifade edilen otomobilin yaklaşık 451 kilometrelik bir menzine sahip olması bekleniyor.

Etkinlikte konuşan Renault Grubu CEO’su Luca De Meo, “Grup olarak 2050 yılına kadar Avrupa’da sıfır karbon emisyonu taahhütümüzü yerine getirmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 2030 itibarıyla emisyon oranımızı 2010 yılına kıyasla yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. 2022 yılıyla birlikte tüm modellerimiz elektrikli ya da elektriklendirilmiş versiyonlara sahip olacak. 5 yıl içinde Renault Grubu olarak pazardaki araçlarımızın yüzde 50’sinin elektirikli ya da hibrit olmasını planlıyoruz. Renault Megane eVision, elektrikli Dacia Spring ve Yeni Arkana E-TECH Hibrit bu planlarımızın önemli birer parçası” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ DACİA SPRİNG

Dacia 2021’de modaya uygun küçük şehir otomobili elektrikli Dacia Spring’i pazara sunacak.

Hafif ve kompakt elektrikli Spring, karma WLTP döngüsünde 225 km, WLTP şehir içinde ise 295 km sürüş menziliyle hem şehir içinde hem de şehirler arası yollarda çok yönlülük sunuyor.