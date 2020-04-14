Renault’dan Nissan ile ortaklık için yeni hamle!

Corona virüs salgını yüzünden birçok otomotiv firması, ekonomik durumuyla alakalı sıkıntılı süreçler geçiriyor.

Özellikle salgının ilk etkisiyle birlikte Çin’de duran üretim, üretim olarak bu ülkeyi seçen dünyanın en büyük üreticilerini sıkıntıya sokmaya başladı bile. Her ne kadar Çin’deki faaliyetler normale dönüyor olsa da yaşanan ekonomik durgunluk markaları da farklı stratejilere yönlendiriyor.

Çin’de, Dongfeng ile ortaklık yapan Renault bu hisselerini satma kararı aldı. Dongfeng ve Renault’tan yapılan açıklamaya göre Çin’de yer alan tesis Nissan’ın yeni jenerasyon motor üretimine devam edecek.

Dongfeng ile Fransız marka arasında olan ortaklık, Renault’un akıllı teknolojilerinin üretimini geliştirilmesini kapsayan bir anlaşma içeriyordu. Ancak Renault’un hisselerini satmasından sonra Fransız markaya ait üretimler gerçekleştirilmeyecek.

Çin’deki Renault’un Başkanı olan Francois Provost, ''Çin’de yeni bir sayfa açıyoruz. Gelecekte temiz çevre için önemli yere sahip olacak elektrikli araçlara odaklanacağız. Nissan ile olan ilişkimizi daha verimli bir noktaya taşıyacağız.'' dedi.