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    HaberlerOtomobil Haberleri Renault'ya milyar dolarlık yardım
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    28.04.2020 - 15:12 |

    Renault'ya milyar dolarlık yardım

    Fransa'dan 5 milyar euro yardım alacağını açıklayan Renault'un hisseleri bu açıklama sonrası yüzde 4.5 yükseldi. Söz konusu açıklama, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'den geldi.

    Renault'ya milyar dolarlık yardım

    Fransız otomotiv üreticisi Renault hisseleri, şirketin Fransa devletinden 5 milyar euro mali yardım alacağına işaret eden açıklamanın ardından bugün yüzde 4.5 primle güne başladı.

    Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Cuma akşamı Fransa'nın TF1 televizyonunda yer alan habere göre hükümetin Air France KLM'ye 7 milyar euro vereceğini, Renault için de 5 milyar euro değerinde yardım paketi üzerine çalıştığını söyledi.

    Aralarında Renault'un da olduğu Avrupalı otomotiv üreticileri, koronavirüs salgını nedeniyle fabrikalarında yaklaşık 1 aydır üretim yapamıyordu.

    Renault'un Alman rakibi Volkswagen'den yapılan açıklamada, üretime ara vermenin şirkete maliyetini haftada 2 milyar euro olduğu belirtilmişti.

    Üretime sınırlı kapasiteler ile geçtiğimiz günlerde başlayan otomotiv üreticilerinin, Mayıs ayı içerisinde kapasitelerini artıracakları belirtiliyor.

      Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam ettiAntalya'da Uncalı Mahallesi’nde çalışan Konyaaltı Belediyesi temizlik işçisi, temizlik yaptığı sırada yerde Türk bayrağı buldu. Türk bayrağını yerden alarak süpürgesine takan işçi, işine kaldığı yerden devam etti. Gün boyu bu şekilde temizlik yapan Ergün Gelen isimli işçi, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşaltırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
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