Rolls-Royce öncülük edecek

Rolls-Royce Goodwood’da yer alan üretim tesisinde verdiği arayı 4 Mayıs pazartesi günü sonlandırıyor. 2000 Rolls-Royce çalışanını yarısı bu kararla birlikte iş başı yapacak. Devletin belirlediği sosyal mesafe ve yere yeni döşenmiş işaretler bu süreçte uygulanacak.

AutoExpress’in haberine göre çalışanlarının yarısı ise üretim dışında çalışanlar da dahil olmak üzere evden çalışacaklar. Markanın sözcüsü üretimin kaldığı yerden devam edeceği ve üretim sırasıyla alakalı bir değişiklik olmayacağı, kaybedilen sürenin göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

Markanın sözcüsü ayrıca üretime tekrar başlayacak olmalarının sağlık çalışanları için ürettikleri ürünlerin operasyonunu etkilemeyeceğini ve bu üretimin devam edeceğini de kabul etti. Rolls-Royce hastane ve sağlık çalışanları için yüz maskelerini Goodwood’da üretiyor.