BİST111.4861.76EURO7.720.00USD6.850.30ALTIN379.380.24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Seat'ten scooter atağı!
    ABONE OL
    16.06.2020 - 16:30 |

    Seat'ten scooter atağı!

    Otomobil devi Seat’ten ilginç bir atak geldi. Seat elektrikli scooterEXS KickScooter'ı Türkiye’de satışa sundu. 25 kilometre menzile sahip scooter 3.5 saatte şarj edilebiliyor.

    Seat'ten scooter atağı!

    Seat'ın Segway imzalı yüzde 100 elektrikli scooterı kullanıcılarına kolay kullanım, uzun menzil ve kısa sürede şarj imkanı tanıyor. Seat EXS KickScooter tam şarjda dış etkenlere bağlı olarak 25 kilometrelik bir menzil sunuyor, maksimum şarj süresi ise üç buçuk saat.

    Seatten scooter atağı

    Spor, Normal ve Eko olmak üzere 3 farklı kullanım modu bulunan ''EXS KickScooter'' dış etkenlere bağlı olarak 25 km maksimum hıza ulaşabiliyor. Katlanarak elde taşınma imkanı sunan EXS KickScooter'ın ağırlığı ise 12,5 kilogram. Seat EXS KickScooter, 5 bin 500 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla Seat'ın Türkiye genelindeki tüm yetkili satıcılarında satışa sunuldu.

     

    Köye düşen yıldırımı böyle kaydettiSivas’ın Güney köyünde yaşayan 11 yaşındaki küçük kız, evlerinin bahçesine düşen yıldırımı cep telefonuyla görüntüledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske ve mesafe unutuluyor

    Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske ve mesafe unutuluyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Vaka sayısı artan Konya'da pes dedirten görüntüler

    Vaka sayısı artan Konya'da pes dedirten görüntüler

    Sıradaki Haber