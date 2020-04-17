Skoda sanal müzede ziyaretçilerini bekliyor!

Skoda Müzesi, tek tıklamayla birlikte 360 derecelik Sanal Tur ile birlikte gezilebiliyor. Bu sayede tüm otomobil tutkunları, hem Skoda‘nın tarihinde hem de otomotiv dünyasında yaşanan büyük değişimleri görebilecekler. Logo tarihçesinden, basılı evraklara kadar birçok değerli bilgi de bu sanal turda yer alıyor.

1895 yılında kurulan Skoda’nın tarihi müzesinde ziyaretçiler, yapının farklı farklı mimarisinin yanı sıra efsanevi ve tarihi modelleri burada görebilecekler. Bu turun içerisinde Çek otomobil markasının ilk ürettiği otomobil olan 1906 model Voiturette A’nın dahi direksiyonuna geçip kabinini inceleme şansı bulabilecekler.

Diğer efsanevi modeller arasında L&K- Skoda 110, Skoda 860, Skoda SUPERB 4000 ve Skoda 1101 ‘TUDOR’ Cabriolet gibi araçlara da ulaşmak mümkün. Ayrıca çok merak edilen yarış otomobilleri Skoda 130 RS ve Skoda FABIA SUPER 2000 de yakından incelenebiliyor.

Bununla birlikte 20. yüzyılda Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 360 derecelik turu Skoda L&K 110 modeliyle de turlamak mümkün. Ayrıca son geliştirmelerle birlikte VR (Sanal Gerçeklik) deneyimiyle de izlenebiliyor.

Skoda’nın müzesinde binek otomobilden, yarış ve prototip araçlarına, motorlara, motosikletlere ve bisikletlere kadar 350 civarında parça sergileniyor. Bu müze, meraklıları için harika bir kaynak oluştururken ayrıca Skoda’nın mevcut ürün gamı da burada kapsamlı bir biçimde incelenebiliyor.

Skoda müzesini ziyaret etmek isteyenler bu linkten ulaşabilirler.