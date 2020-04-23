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    HaberlerOtomobil Haberleri Skoda'dan lojistik destek
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    23.04.2020 - 17:07 |

    Skoda'dan lojistik destek

    Skoda Türkiye, Corona virüs salgını kapsamında yeni çalışma başlattığın duyurdu. Şirkette yapılan açıklamada, 'iyilik araçları' adı verilen bir filo ile, farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin hastanelere ulaştırılmasına destek verildiği ve sokak hayvanlarının da beslenmelerini sağlandığı kaydedildi.

    Skoda'dan lojistik destek

    Skoda, Corona virüs riskine karşı uygulanan kısıtlamalar sürecinde özveri ile çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek vermeyi amacıyla yeni bir çalışma başlattığını duyurdu.

    Şirketten yapılan açıklamada, 'iyilik araçları' adı verilen bir filo ile, farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin sağlık kuruluşlarına ulaştırılabilmesi için de lojistik hizmeti verildiği kaydedildi.

    'İyilik araçları'nın, aynı zamanda sokak hayvanlarına mama ve su vererek beslenmelerine yardımcı olduğu bilgisi verildi. Proje kapsamında vatandaşların, Skoda ile iletişime geçerek sokaklarında bulunan hayvanların beslenmesi için destek isteyebildikleri de belirtildi.

    Yaşanan zorlu sürecin daha rahat geçirilebilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başari, "Virüsün ülkemizde de görüldüğü andan itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına, halk sağlığı ve kendi sağlıkları için büyük önem taşıyan hijyen malzemelerinden maske dağıtımına da destek vermeye başladık.

    Bu anlamda ilk iş lojistik destek ağımızı 3D Destek Platformu ile oluşturduk. Amacımız bu ağı geliştirerek Skoda iyilik araçları ile maske üreticileri tarafından üretilen maskeleri olabildiğince hızlı şekilde sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarımıza ulaştırmak" şeklinde konuştu.

     

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