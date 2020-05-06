"Talepler ikinci ele kayacak"

Corona virüs (Kovid19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüm sektörlerin zora girdiğini, ikinci el otomotiv sektörünün de bu salgından olumsuz etkilendiğini ifade eden Aydın Erkoç, otomobil satış rakamlarını değerlendirirken, dünyada ve Türkiye’de normalleşmenin başlamasıyla yaz ayları itibariyle ikinci el otomobile talebin artabileceğini belirtti.

2020’nin ilk üç ayının satış rakamlarını değerlendiren Erkoç ‘’Şu an satışlar azaldığı için ikinci el otomobil fiyatlarının yükselişi de durdu. Ancak geçen senenin ilk üç ayıyla kıyaslarsak bu sene ikinci el araç piyasası daha hareketli. 2019’un Mart ayında otomotiv satışları 456 bin 674 adet iken, 2020’nin Mart ayına baktığımızda satışlar 501 bin 921 adet olarak gerçekleşti. Ancak 2020’nin Şubat ayında 611 bin 314 adet olan ikinci el piyasasında pandeminin etkisiyle Mart ayında ciddi bir düşüş yaşandı’’ diye konuştu.

‘’Sıfır araç arzındaki problemlerden dolayı talep ikinci el otomobile kayacaktır’’

Bu süreçte dövizdeki artışların ve sıfır otomobil üretiminin de durmasıyla araç tedarikinde yaşanan olumsuzlukların ikinci el araç ticaretini etkileyeceğini belirten Erkoç şunları kaydetti:

‘’ Tüm dünyada salgının hızla yayılması ve üretim yapılan ülkelerin de zor bir dönemden geçmesi otomotiv şirketlerinin de üretimi durdurmasına sebep oldu. Otomotiv firmalarının birçoğu Nisan ayının sonu itibariyle üretime başladılar, ancak dünya genelindeki tüm fabrikaların tam randımanlı bir şekilde üretime başlamaları Haziran, Temmuz ayı gibi olacaktır. Üretime başlayan sıfır araçların ülkemize lojistiği ve satışa başlaması Ağustos, Eylül, Ekim aylarını bulabilecektir. Bu göstergeler bize sıfır araçların temininde bu yıl zorlukların olabileceğini gösteriyor. Pandemi sonrası dünyadaki tüm sektörlerde olduğu gibi ulaşımda da bireyselleşme olacağını göz önünde bulundurursak tüketicilerin bireysel otomobil alımlarının artacağını, sıfır araç arzındaki problemlerden dolayı da tüm talebin ikinci el araca kayacağını düşünüyorum. Ayrıca değişen tüketici alışkanlıklarıyla araç kiralama, araç paylaşımı, toplu taşıma gibi ulaşım türlerine talebin düşeceğini öngörüyor, bunun da ikinci el otomotiv sektörünün potansiyelini artıracağını düşünüyorum.’’

‘’Sektördeki paydaşlarımız bu süreci iyi değerlendirmeli’’

İkinci el sektörünü değerlendirirken sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme modeli geliştirmeleri için sektör paydaşlarına da tavsiyelerde bulunan Erkoç, ‘’Bu süreçte meslektaşlarımıza sermaye yapılanmalarını güçlendirmelerini, müşteri memnuniyeti ve satıcı-alıcı arasında güven problemlerinin giderileceği mekanizmaları kullanmalarını, teknolojik alt yapıyı aktif bir şekilde kullanmalarını, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine önem vermelerini, sektöre yeni giriş yapmış olan ya da yapabilecek olan global firmalarla rekabet edebilmeleri için gerekli olduğundan uygun şartlarda konsolide olmalarını tavsiye ediyoruz’’ diye konuştu.

‘’Devletimizden destek bekliyoruz’’

İkinci el otomotiv sektörünün katma değer yaratan, dövizin ülke içinde kalmasına destek veren, milyonlarca kişiye istihdam sunan ve sanayisinden noterine, maliyesinden finans kurumlarına kadar yaklaşık 45 sektöre girdi sağlayan büyük bir sektör olduğunun altını çizen Erkoç, ‘’Devletimizden bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin korunması ve devamlılığın sağlanması adına gerekli hukuki ve yasal mevzuatların bir an önce faaliyete geçirilmesi adına destek bekliyoruz. Firmalarımızın daha çağdaş normlarda ticaret yapabilmesini sağlayacak lokasyonları temin edilmesi en büyük beklentimizdir’’ dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve sektöre bir standart getirecek olan ikinci el araç ticaretinde yetki belgesi alma zorunluluğunun ağustos ayına kadar uzatıldığını hatırlatan Erkoç ‘’İkinci el araç ticaretini kurumsallaştırıp, kayıt dışılığı ortadan kaldıracak olan yetki belgesi süresinin tekrar uzatılmamasını umuyor, sektör olarak heyecanla bekliyoruz’’ diye konuştu.