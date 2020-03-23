Temmuz'da otomobil pazarı canlanacak

eri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, güncel veriler ışığında Corona virüs (COVID-19) salgınının otomotiv sektörüne etkilerini değerlendirdi ve öngörülerini paylaştı. Sıfır araca ulaşmanın bir süre daha zorlaşacağını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, buna rağmen sene başında ön gördükleri 710 bin adetlik otomotiv pazarı tahmininin yaşanan salgın dolayısıyla azalmayacağını ifade etti. Hüsamettin Yalçın yaptığı açıklamada, “710 bin adetlik pazar tahminimizi Corona virüsün yarattığı etkilere rağmen ertelenmiş talep, düşmeye devam eden faizler ve büyüme beklentileri nedeniyle hala koruyoruz. Ayrıca, markaların sene başında, daha bu salgın yayılmadan önce yüksek adetlerde üretim siparişleri vermesi de pazarı yukarıya taşıyacaktır. Corona virüs salgınının önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde yaratacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talep Temmuz gibi satışa dönmeye başlayacak ve pazar yükselmeye devam edecektir” dedi.

“Mart ve Nisan tahminimiz 160 bin adet”

Son iki senedir ertelenen talebin 2020 yılının hemen başında araç siparişlerinde önemli ölçüde yükselişe neden olduğunu ve pazarı yukarı taşıdığını belirten Hüsamettin Yalçın, “Otomobil satın almak isteyenler Mart başına kadar çok ciddi bir talep yarattılar. Hatta birçok marka Nisan’dan Haziran’a kadar olan dönem için tüm araçlarını sattığını ve Temmuz’a gün yazdıklarını bile belirtti. Şu anda talep, enteresandır ki, Corona virüs salgınına rağmen artarak devam ediyor. Çünkü, salgınla birlikte insanlar hijyen endişeleri sebebiyle toplu taşıma kullanmak yerine kendilerine ait bir otomobil satın almak istiyor. Bu da talebi canlı tutuyor. Tüm bu etkenler düşünüldüğünde Mart ve Nisan ayı satışlarının zaten gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Cardata olarak, bu iki ay için toplamda 160 bin adet civarı bir otomotiv pazarı tahmin ediyoruz” diye konuştu.

“İkinci eldeki suni artış bir süre daha sürecek”

Bu dönemde, ikinci el otomobillere olan talebin sıfır araca ulaşmada yaşanan zorluklar nedeniyle yüksek seyredeceğini de belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İkinci el pazarı için yapmış olduğumuz detaylı araştırmalar ve Cardata ikinci el araç fiyatlandırma sistemini kullanan yaklaşık 750 yetkili satıcıdan aldığımız fiyat bilgileri, yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. İkinci el araç fiyatları Mart ayında da yükselmeye devam ediyor. Sıfır kilometre araç tedarikinin yetersiz olması nedeniyle cebinde parası olan müşteri ikinci ele yöneliyor. Böylelikle talep yine ikici ele kayıyor. Tüm bunların farkında olan ikinci el satıcısı da, araç fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi bu suni bir yükseliş. Yani piyasadaki satılan ikinci el araçlara göre olan bir yükseliş değil.”

Virüsün asıl etkisi nisanda görülecek

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle otomotiv pazarının durağan bir ikinci çeyrek geçireceğini belirten Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, buna rağmen 700 bin adetlik toplam pazar öngörüsünde bir düşüş yaşanmayacağını ve biriken talebin yılın ikinci yarısında pazarı hareketlendireceğini vurguladı. Corona virüs sebebiyle sektörde yaşanacak daralmanın Nisan ayında etkisini artıracağına dikkatleri çeken Uğur Sakarya, “Mart ayında markalar, Ocak ve Şubat aylarında sipariş aldıkları araçları fatura ediyorlar. Görüştüğümüz tüm markaların Mart ayında Şubat satışlarının yüzde 20 ila yüzde 70 üzerinde satış yapacaklarını biliyoruz. Bu kapsamda, Mart ayının 65 bin adetler seviyesinde tamamlanacağını öngörüyorum. Bu da geçen ayın yüzde 38, geçen sene Mart ayının ise yüzde 32 üzerinde kapanacağı anlamına geliyor. Ancak, Nisan ayında bu adedin bir hayli altında satış gerçekleşecektir” dedi.

Bayiler de sıkıntı yaşıyor

Bayilerin yaşanan süreçten negatif etkilendiğini de ifade eden Uğur Sakarya, bayilerin bu dönemi kısıtlı kadrolarla nöbetleşe çalışarak geçirdiğini belirtti. Uğur Sakarya ayrıca, bayilerde yeni araç siparişleri alınamadığını, ikinci el araç satışlarının yüzde 50 oranında azaldığını ve günlük servis girişlerinin dahi ciddi oranda düştüğünü sözlerine ekledi.