Tesla, Toyota'yı 'solladı'

Koronavirüs salgınıyla birlikte benzinli araçların değer kaybetmesi, elektrikli otomobil firmalarının hisselerine 5 kat artış olarak yansıdı. Böylelikle, dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Japon Toyota markası, birincilik koltuğunu Elon Musk'ın Tesla'sına bıraktı.

500 bin araç üretiyor

Reuters'ın haberine göre, Tesla'nın hisselerindeki ani yükseliş, konuyu takip eden uzmanların dikkatini çekti. Yılda yalnızca 500 bin araç üreten şirket, bundan sonraki çeyrekte de aynı ivmeyle yükselmeye devam ederse, ilk kez 4 çeyrek boyunca yükselişini sürdürmüş olacak.

Tesla'nın hisse senetleri koronavirüs salgını sonrası durgunluk belirtileri gösteren ABD ekonomisi ve borsalarında yükseliş gösteren ender firmalardan olmuştu.

Tesla'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomobil firması konumuna gerileyen Toyota, Tesla firmasının genel merkezi ve üretim yeri olan ABD Kaliforniya'daki dev fabrikanın önceden sahibi konumundaydı.

Elon Musk yaklaşık 10 sene önce bu fabrikayı Toyota'dan satın almış, Japon otomobil devi ise Tesla'ya milyon dolarlık yatırım yaptıktan sonra elindeki hisseleri satarak kazanç elde etmişti.