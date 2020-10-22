22.10.2020 - 16:47 |
Tesla’dan rekor gelir
Elektrikli araç üreticisi Tesla, analistlerin tahminlerini geride bırakarak art arda beşinci çeyrekte kar ettiğini açıkladı. Şirket, global otomobil endüstrisinin geri kalanındaki zayıf satışlara rağmen 2020'de 500.000 adet otomobil teslim etme hedefi yolunda ilerlediğini bildirdi.
Üçüncü çeyrekte Tesla'nın cirosu geçen yılın aynı dönemindeki 6,30 milyar dolardan 8,77 milyar dolara yükseldi. Beklentiler ise gelirlerin 8,36 milyar dolar olacağı yönündeydi.
Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, aynı dönemde net kar ise 394 milyon dolar olan beklentilerin altında 331 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında net kar 874 milyon dolara yükseldi. Tesla'nın düzeltilmiş hisse başına karı da 57 cent olan beklentilerin çok üzerinde 76 cent olarak gerçekleşti.