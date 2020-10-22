Tesla’dan rekor gelir

Üçüncü çeyrekte Tesla'nın cirosu geçen yılın aynı dönemindeki 6,30 milyar dolardan 8,77 milyar dolara yükseldi. Beklentiler ise gelirlerin 8,36 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, aynı dönemde net kar ise 394 milyon dolar olan beklentilerin altında 331 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında net kar 874 milyon dolara yükseldi. Tesla'nın düzeltilmiş hisse başına karı da 57 cent olan beklentilerin çok üzerinde 76 cent olarak gerçekleşti.