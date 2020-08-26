Tesla’dan yüksek kapasiteli batarya müjdesi!

Battery Day etkinliğinde ortaya çıkan bu iddia tüm gözlerin tekrar markanın ve Tesla’nın üzerine dönmesine sebep oldu.

Reuters’ın haberine göre hafta başında ARK Investment Management analisti Sam Korus, Musk’a neden Tesla’nın elektrikli uçağını üretmiyorsunuz imasında bir tweet yazdı ve buna cevap olarak Musk’ta bu konuyu açtı. Marka CEO’sunun bu öneriye cevabı ''400 Wh / kg çok uzak değil. Muhtemelen 3 ila 4 yıl'' dedi.

Tesla’ın Model 3 otomobilinde kullandığı bataryalar 260 Wh / kg civarında bir enerji yoğunluna sahip. Daha uzun menzil için ise mevcut enerji yoğunluğundan yüzde 50’lik bir sıçrama yapılacağı belirtiliyor.

Musk 2019 yılında elektrikli uçuşun olması için pillerin enerji yoğunluğunun beş yılda ulaşılabilecek bir eşik olan 400 Wh / kg’nin üzerine çıkması gerektiğini belirtmişti.