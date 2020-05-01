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    HaberlerOtomobil Haberleri Tofaş verdiği arayı uzatıyor!
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    01.05.2020 - 12:09 |

    Tofaş verdiği arayı uzatıyor!

    4 Mayıs’ta üretime başlamayı amaçlayan Tofaş açıklanan bu tarihi ileri çekti. Corona virüs nedeniyle üretime verdiği arayı 11 Mayıs 2020’ye kadar uzattı.

    Tofaş verdiği arayı uzatıyor!

    Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin en son 15 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada Koronavirüs (Covid-19) etkileri çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Fabrikamızda 4 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya bildirilmiş olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 11 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır." denildi. 

    Magazin Haberleri Bülteni (1 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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