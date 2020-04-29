TOGG için talepte bulundu!

Türkiye’nin ilk yerli otomobil projesi TOGG, araç kiralama şirketlerinin de radarına girdi. Oto kiralama alanındaki yatırımlarıyla adından söz ettiren Pozitifcar CEO’su Hakan Ayaz 100 araçlık sipariş için hazır olduğunu duyurdu.

Günlük araç kiralama sektörünün şirket ve bireyler için inovatif bir çözüm haline geldiğini belirten Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, “Özellikle de elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile sektör daha da büyüyecek. Buradaki fırsatı yerli elektrikli araç ile doldurmak istiyoruz. Bu nedenle Pozitifcar için ilk etapta 100 araç için sipariş talebinde bulunduk. Ancak burada araç menzilinin 400 kilometre olması da çok önemli” dedi.

Yerli elektrikli otomobili bünyesine katmayı hedefleyen Pozitifcar böylelikle sadece benzinli ve dizel otomobil değil, tüketicilerin elektrikli araç talebine de cevap vermek istiyor. Gelecekte büyüyecek olan elektrikli otomobil talebini, kiralık otomobil piyasasında doldurmayı hedefliyor.

Ayaz Grup bunun yanı sıra karbon salınımını da kiraladıkları elektrikli otomobillerle minimuma düşürmeyi, sadece ekonomik olarak değil çevreci önlemler almayı planlıyor. TOGG’un menzilinin 400 kilometre olması Ayaz Grup’un karar vermesinde oldukça etkili oldu.

Yerli olması ve teknolojik avantajları Ayaz Grup’un TOGG’u tercih etmesinin en önemli unsurlarından oldu.

Ülke ekonomisine verdiği katkılarla adını duyuran Ayaz Grup, 100 araçlık TOGG siparişiyle de yerli otomobile verdiği desteği göstermiş oldu. Pozitifcar’ın yanı sıra Ayaz Motors ile otomotiv sektöründe söz sahibi firmalardan. Ayrıca Ayaz İnşaat ile de inşaat sektöründe de varlığını sürdürüyor.

