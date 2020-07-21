Toyota, pandemi sonrası eski seviyeye ulaşacak!

Reuters’ın haberine göre Toyota, ağustos ayında gerçekleşecek olan küresel üretim adedinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 daha az olacağını belirtiyor.

Reuters’ın hesaplamalarına göre şirket, yılın öncesinde hedeflediği 750 bin adetlik üretim planından sadece 15 bin adet daha az otomobil üretimi gerçekleştirecek. Üretim sayısındaki azalma haziran ayında yüzde 40, temmuz ayında da yüzde 10 olarak gerçekleşmişti.

Güncellenmiş ve yenilenmiş üretim planı bir önceki yıla göre yüzde 9 kesinti anlamına geliyor. Üretimdeki 15 bin adetlik kesintinin 9 bin adedi Japonya dışındaki tesislerde olurken 6 bin adedi sadece Japonya’daki tesislerde azalacak.