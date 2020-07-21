BİST117.863-1.19EURO7.860.15USD6.84-0.14ALTIN404.801.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Toyota, pandemi sonrası eski seviyeye ulaşacak!
    ABONE OL
    21.07.2020 - 17:44 |

    Toyota, pandemi sonrası eski seviyeye ulaşacak!

    Japon otomotiv devi Toyota, düşen üretim adedinin ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 daha aşağı seviyede olacağını belirtti. Bu da markanın global bazdaki üretiminin normale çok yaklaştığını açıklıyor.

    Toyota, pandemi sonrası eski seviyeye ulaşacak!

    Reuters’ın haberine göre Toyota, ağustos ayında gerçekleşecek olan küresel üretim adedinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 daha az olacağını belirtiyor.

    Reuters’ın hesaplamalarına göre şirket, yılın öncesinde hedeflediği 750 bin adetlik üretim planından sadece 15 bin adet daha az otomobil üretimi gerçekleştirecek. Üretim sayısındaki azalma haziran ayında yüzde 40, temmuz ayında da yüzde 10 olarak gerçekleşmişti.

    Güncellenmiş ve yenilenmiş üretim planı bir önceki yıla göre yüzde 9 kesinti anlamına geliyor. Üretimdeki 15 bin adetlik kesintinin 9 bin adedi Japonya dışındaki tesislerde olurken 6 bin adedi sadece Japonya’daki tesislerde azalacak.

    Yapışık dördüz kediler ayrıldıKastamonu Çatalzeytin'de, kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık olan dördüz kedi yavruları, veteriner kliniğinde yapılan operasyonla ayrıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 YKS tercih kılavuzu TIKLA! Üniversite kontenjanları bölüm bölüm...

    2020 YKS tercih kılavuzu TIKLA! Üniversite kontenjanları bölüm bölüm...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Bedir Savaşı kısaca özeti: tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

    Bedir Savaşı kısaca özeti: tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

    Sıradaki Haber