Toyota RAV4 satış rakamıyla rekor kırdı!

Toyota RAV4 global bir modeli olarak, ilk tanıtıldığı günden bu yana her nesilde daha da güçlendi. 2019 yılında aynı zamanda tüm binek araçlar kategorisinde de global olarak dördüncü sırayı elde eden Toyota 2020 RAV4 büyük bir başarıya imza attı.

2020 Toyota RAV4 en güçlü pazarı olan Kuzey Amerika’da 2919’da 535 bin adet ile yılda yarım milyondan fazla satış elde ederken, onu 133 bin ile Avrupa ve 127 bin adet ile Çin pazarları izledi.

1994 yılından bu yana ise Toyota RAV4’ün Avrupa’da satışları iki milyonu aşarken, 2019’un sonunda tanıtılan beşinci jenerasyon model, 2019’da 130 bin adetlik satışla yıllık rekorunu kırdı.

Yeni yılda Toyota 2020 RAV4 ürün gamına, kablo ile deşarj edilebilen hibrit versiyonu 2020 Toyota RAV4 Plug-in Hybrid de katılacak. Böylece kullanıcılarına sıfır emisyonu ve sıfır yakıt tüketimiyle tamamen elektrikli sürüş açısından daha yüksek bir potansiyel sunacak.

SUV segmenti 2019 yılında global olarak yüzde 0.1 artış ile stabil bir pozisyonda kalırken, dünyanın en çok satan SUV modeli Toyota RAV4, yüzde 13.9 artış göstermeyi başardı. 2019 yılında 947 bin 919 adetlik satış elde eden Toyota RAV4, zirvede yerini korudu.