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    29.10.2020 - 09:58 |

    Toyota zirveyi kaptırmadı

    Toyota, "2020 Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasında, 51 milyar 595 milyon dolarlık marka değeriyle tekrar en değerli otomotiv firması oldu.

    Toyota zirveyi kaptırmadı

    Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2004 yılından bu yana sektöründe 1'inci sırada yer alan Toyota, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yıldaki yerini sağlamlaştırarak 7'nciliğini devam ettirdi.

    Tüm dünyada her türlü ihtiyaca cevap verecek farklı araçlar üreten Toyota, düşük karbonlu bir topluma katkı sağlamak amacıyla çevreci otomobiller geliştirmek için de büyük adımlar atıyor. Bugün 16,5 milyona yaklaşan satış adediyle hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olan Toyota, hidrojen yakıt hücreli araçları da sunarak sektöründeki bu başarısını taçlandırıyor.

    Ayrıca, dünyanın geleceğine yön verecek olan ve toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri olan "mobilite" çözümleriyle 7'den 77'ye herkesin özgürce hareket etmesini ve hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Toyota, bu çerçevede tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de "Start Your Impossible" hareketini başlattığını geçen günlerde duyurdu.

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