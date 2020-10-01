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    01.10.2020 - 16:37 |

    Toyota'ya çevre ödülü

    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen 2020 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü”ne layık görüldü.

    Toyota'ya çevre ödülü

    Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2020 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleşti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, saha ve jüri değerlendirmeleri sonucu “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye adına Yardımcı Tesisler & Çevre Departmanı Müdürü Barış Kula aldı.

    Toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak önemli projelere imza atan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Geçtiğimiz Ocak ayında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık” plaketine sahip olmuştu.

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