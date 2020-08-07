Traktör üretimi arttı!

TürkTraktör 2020 yılının ilk 6 ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı.TürkTraktör Ankara ve Erenler’deki fabrikalarında yılın ilk 6 ayında toplam 12 bin 357 adet traktör üretti. Üretim, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 23 artı. Yurt içinde gerçekleştirdiği toplam 7 bin 326 adetlik traktör satışıyla , geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını % 68 artıran firma 30’dan fazla ülkeye 5 bin 786 adet traktör ihracatı yaptı.

Tarım sektörüne destek

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Pandemi döneminde tarımda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına çiftçilerimizin bulunduğu yerde servis hizmetlerinden yararlanabilecekleri Mobil Yol Desteğini sağladık.

Tarımsal verimliliği artırmak üzere kendilerine sektörde ilk olan Tarlam Cepte mobil uygulamasını ücretsiz sunarken, yine ücretsiz olarak erişime sunduğumuz online eğitimlerle çiftçilerimizi desteklemeye devam ettik. Buna ek olarak, mevsimlik işçilerin tarlalardaki çalışmaları hijyenik koşullarda yapabilmeleri için grup şirketimiz ile birlikte iş birliği yaptık” dedi. Özüner iş makineleri konusunda da faaliyetleri genişleteceklerini belirtti.