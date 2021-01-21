Türk tüketicilerin çevre bilinci arttı

Kovid-19’un dünya genelinde mobilite alışkanlıkları üzerindeki etkisiyle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı araştırmaya göre, pandemi, dünyadaki sürücülerin iklim değişikliğiyle mücadeleye olan farkındalıklarını artırdı. 5 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre, sürücülerin yüzde 53’ü salgının başlangıcından bu yana iklim değişikliğinin ciddi bir küresel tehdit olduğunun farkına vardı. Bu kapsamda, sürücülerin yüzde 47’si temiz havaya erişim ve iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol oynamak amacıyla “ilk fırsatta sıfır emisyonlu araçlara geçiş yapmak” istiyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 65’i salgının başlangıcından bu yana toplu taşıma yerine farklı alternatiflere yöneldiğini belirtirken, yüzde 76’sı da şahsi araçlarını kullanmayı tercih ettiğini bildirdi.

Oran yüksek

Aynı raporda, Türkiye’nin elektrikli araçlara olan ilgisi ve iklim değişikliğiyle ilgili hassasiyeti açısından önemli bulgular dikkat çekti. Nitekim buna göre Türkiye’deki katılımcıların yüzde 81’i, “Hava kalitesini sürdürmeye yardım etmek için artık sıfır emisyonlu bir araç tercih etme ihtimalim daha yüksek” diyerek, bu konuda diğer ülkelerden daha yüksek bir kararlılık ortaya koydu. Türkiye, bununla birlikte “Elektrikli bir araca geçiş yaparak kendi karbon ayak izimi azaltma ihtimalim daha yüksek” diyen ülkeler arasında yüzde 77 ile ilk sırada yerini aldı. LeasePlan’in Mobilite İçgörü Raporu’nun “Yeni Normal” çalışmasında 5 yıl içerisinde yeni araç alma ihtimali en yüksek kişilerin başında yine açık ara Türkler geldi. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 84’ü önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeni bir araç satın almak veya kiralamak istediklerini belirtti.

Farkındalık arttı

Araştırmayı değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Türkiye’nin de dahil olduğu 22 ülkede gerçekleşen Mobilite İçgörü Raporu’nun sonuçları gösteriyor ki, hava kalitesini koruma farkındalığı ve bu farkındalık ile doğa dostu enerjilerle çalışan bir araç edinme isteği ülkemizde çok yüksek... Türkiye pazarında özellikle sıfır emisyonlu araçlarda seçenekler Avrupa’daki kadar çok olmasa da buradaki hızlanma ve artan bilinç düzeyi umut verici” dedi.