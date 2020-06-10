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    10.06.2020 - 13:21 |

    Türkiye yollarına özel lastik!

    Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon’un kamyon ve otobüsler için tasarladığı çok yönlü “R:01 II+” serisi; kullanıcılarına yüksek kilometre ömrü, yakıt tasarrufu ve dört mevsim mükemmel performansı bir arada sunuyor.

    Türkiye yollarına özel lastik!

    Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, kamyon ve otobüsler için tasarladığı “R:01 II+” serisini Türkiye koşullarına özel olarak geliştirdi. Yüksek kilometre performansı, yakıt tasarrufu ve dört mevsim dayanıklılık sunan serinin her iki lastiği de 295/80 R22.5, 315/70R 22.5, 315/80R 22.5 ebatlarıyla satışa sunuluyor.

    “R01 II+” serisi, yüksek kilometre ömrü ve dört mevsim performans vadediyor

    Serinin ön aks lastiği “FR:01 II+” ve çeker aks lastiği “TR:01 II+” artırılmış taban genişliği ve Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen taban hamur bileşimi sayesinde kullanıcılarına üstün kilometre performansı sunuyor. Segmentinde az rastlanır bir özellik olarak; hem ön aksta hem de çeker aksta M+S ve 3PMSF (kar tanesi) işaretlemesine sahip R:01 II+ serisi, kullanıcılarına dört mevsim boyunca üstün yol tutuş ve yüksek çekiş gücü sunuyor. Serinin her iki lastiği de Avrupa Komisyonu etiketlemesine göre ıslakta tutunma kategorisinde belirli ölçülerde “A” belirli ölçülerde “B” etiket değeri ile düşük fren mesafesi ve bu sayede mükemmel sürüş güvenliği vadediyor.

    Düşük dönme direnciyle daha yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor

    Her iki lastikteki yenilikçi taban deseni ve Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen taban hamur bileşimi sayesinde kullanım ömrü boyunca elde edilen düşük dönme direnci, kullanıcılarına yakıt tasarrufu sağlıyor. Düşük karbon salınımı ve sahip olduğu ses seviyesi değerleri ile çevreci bir seri olan “R:01 II+”, düşük gürültü seviyesi ile de kullanıcılarına yüksek sürüş konforu sunuyor.

    Prometeon tarafından yapılan saha testi* sonuçlarına göre, çeker aks lastiği TR:01 II+, ilk kullanım ömründe 270.000’den fazla km yaparken en yakın rakibine göre %10 daha yüksek kilometre performansı sağlıyor. FR:01 II+ ön aks lastiği ise aynı test sonuçlarına göre 323.000 km ile yine en yakın rakibine göre daha iyi performans vadediyor.

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