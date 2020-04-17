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    HaberlerOtomobil Haberleri Virüs için geliştirildi
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    17.04.2020 - 09:37 |

    Virüs için geliştirildi

    Toyota, çevreci ve sağlıklı yaşam alanları oluşturarak herkese hareket özgürlüğü sağlamayı amacıyla bir dizi yeni teknoloji üzerinde çalışıyor. Bunların içinde dikkat çeken çözümlerden biri ise E-Care Konsept Aracı...

    Virüs için geliştirildi

    Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (Covid-19) salgını, mevcut sağlık çözümlerinin aksamadan sürdürülebilmesi adına teknoloji ve kullanımının ne kadar kritik olduğunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

    E-Care ile geleceğin tıbbi muayenesinden örnekler veren Toyota, sunduğu otonom araç hizmetiyle birlikte hastaların sorunsuz ve hızlı bir şekilde istenen yere taşınmasını sağlıyor.

    Bununla birlikte yoldayken doktor ile iletişim kurma imkanı veren teknoloji, hastanın tıbbi muayenesinin dahi uzaktan yapılabilmesine imkan tanıyor.

    Aracın geliş saatini, evde bekleyen hastaya bildiren otonom araç, aynı zamanda hastanın ailesine de ulaşım detayları ve hastanın sağlık sonuçları hakkında bilgilendirme yapıyor. Sahip olduğu tıbbi tanı konseptleriyle birlikte hastanın çeşitli değerlerini uzaktan doktora iletebiliyor.

    Büşra Pekin'den 2020 seyahat şekli! Gitmediği yer kalmadıSosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Büşra Pekin, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Pekin, "2020 seyahat şekli " notuyla yayınladığı video ile çok konuşuldu.
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