Volkswagen 20 Nisan’da açacak!

Volkswagen'den bir sözcü, Mart ayının ortalarından beri kapalı olan Pamplona tesisinin açılacağını duyurdu. 4800 işçinin çalıştığı bu tesiste Polo ve T-Cross gibi modellerin üretimi yapılıyor.

Sözcünün ifadelerine göre işbaşının ardından çalışanlar üç vardiyalı çalışma sistemine geçecek. Firma, ikinci haftadan itibaren bu vardiya sayısını ikiye indirecek. Tabi tedarik zincirinin güçlenmesinin bu vardiyalar üzerinde etkisi olacak.

İspanyol halkı ise durumdan pek memnun değil. Geçtiğimiz 24 saatte tam 724 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan İspanya, Koronavirüs krizini oldukça ağır yaşayan Avrupa ülkelerinden biri. Bakalım hükumet, Volkswagen'in işbaşı kararına onay verecek mi?