Volkswagen Almanya'da üretime geçti

Yaşanılan Corona virüs salgını sebebiyle neredeyse tüm dünyada üretimine ara veren Volkswagen’den iyi haber geldi. Marka ID.3 elektrikli modelini üretimini gerçekleştirdiği fabrikada faaliyete geçtiğini bugün duyurdu.

Markadan gelen açıklama ise, ''Hepimizin gerçekleştirmesi gereken tarihi bir görevimiz var. Bu görev çalışanlarımızın sağlığını korumak ve aynı zamanda da işlerini tekrar yapmalarını sağlamak.'' şeklinde oldu. Volkswagen üretime yeniden başlamayla birlikte hedef olarak günlük 50 adet ID.3 üretimi gerçekleştirecek. Bu durum için fabrikada 3 vardiya yerine 1 vardiya çalışılacak.

Mart ayının ortasında üretime ara verilen tesis markanın Almanya’daki ilk otomobil fabrikası özelliğine de sahip. Çin’deki tüm Volkswagen tesislerinin neredeyse üretime başlamış olması parça tedariki konusunda Zwickau’nun da harekete başlamasını sağladı da diyebiliriz.

27 Nisan tarihinde ise Zwickau’da bulunan Golf Variant(SW) üretim bandının da harekete başlayacağı belirtiliyor. Ayrıca aynı gün Dresden’de yer alan e-Golf üretimi de düşük kapasiteyle üretime başlayacak. Ayrıca müşterilerin 20 Nisan tarihinden itibaren Dresden’den yeni otomobillerini almaya başladıkları biliniyor.

Volkswagen Sachsen’in Genel İşler Konseyi Başkanı Jens Rothe, ''Biz marka ike gerekli anlaşmayı yeniden değerlendirdik ve yeni kurallar konusunda anlaştık. Bu süreç içerisinde çalışanların sağlığı açısından risk almayacağız ve bu da daha az otomobil üreteceğimiz anlamına geliyor.'' dedi. Alınan spesifik önlemler arasında ise sosyal mesafe en az 1.5 metre, hijyenik önlemler, daha kısa olan temizleme araları, vardiyaların ayrışması, çalışanların ateşlerinin ölçülmesi gibi durumlar var