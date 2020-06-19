Volkswagen, Audi hissesi almaya devam ediyor!

Mart ayında Volkswagen’in Ingolstadt merkezli otomobil üreticisi Audi’ye tamamen sahip olmak için markanız azınlık hissedarlarını yok etmek istediği haberini yapmıştık.

AutoNews Europe’un verdiği bilgilere göre Volkswagen Grubu’nun Audi’ye tamamen sahip olması için küçük hissedarlara 267 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Alman grubu rakamları kabul etti ve hisseleri alacağını belirtti.

Volkswagen, Audi’nin tümüne sahip olmak için hissedarlara hisse başına 1.551.53 Euro ödeyecek.

Refinitivite verilerine göre , bu rakam bir parça 1.050 avro hisse fiyatıyla karşılaştırılıyor ve toplam 152.749 muallak Audi hissesi için 237 milyon avro (267 milyon dolar) satın alma fiyatına denk geliyor.

Hisselerin devri 14 Mayıs 2020’de planlanmıştı. Hisse devrinin gerçekleşmesi şirketin Temmuz ya da Ağustos ayında yapılması beklenen yıllık toplantıda netice alacağı söyleniyor. Hisse devri bir yana, Audi sermaye piyasası ile uyumlu bir anonim şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir.

Audi'nin Genel İşler Konseyi başkanı Peter Mosch ''Audi'nin çalışan temsilcileri olarak bu amaç için mücadele ettik ve başardık” dedi. “Bu nedenle marka Grup içinde bağımsız olmaya devam edecek.'' dedi.