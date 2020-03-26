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    HaberlerOtomobil Haberleri Volkswagen üretimi durduruyor
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    26.03.2020 - 10:01 | | İHA

    Volkswagen üretimi durduruyor

    Volkswagen, birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alıyor.

    Volkswagen üretimi durduruyor

    Alman otomobil devi Volkswagen (VW) grubu, ülke genelinde Korona virüsünün yayılması nedeniyle birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alacağını duyurdu. VW, ana tesislerinin bulunduğu Wolfsburg kentinden yapılan açıklamada, bir çok tesiste cuma günü son çalışma yapılması bekleniyor. VW CEO'su Herbert Diess ise birçok lokasyonun iki hafta ara verdiğini söyledi.

    Öte yandan, Volkswagen de İspanya'daki üretimini azaltacağını açıkladı.

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