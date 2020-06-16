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    HaberlerOtomobil Haberleri Volkswagen'den yeni hamle!
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    16.06.2020 - 16:52 |

    Volkswagen'den yeni hamle!

    Alman otomotiv devi Volkswagen, Amerikalı batarya firması olan QuantumSpace'a ekstra 200 milyon dolar daha yatırım yapacağını açıkladı.

    Volkswagen'den yeni hamle!

    Son dönemde elektrikli otomobil yatırımlarına hız veren Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),ABD'de yeni bir yatırıma imza attı.

    Yapılan açıklamaya göre, Volkswagen, ABD'li batarya üreticisi QuantumScape'taki hisselerini 200 milyon dolar daha artırdı.

    Yapılan yatırım ile, elektrikli araçların menzilinin artırılması ve şarj sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

    Alman üretici, ay başında Pittsburgh merkezli otonom araç girişimi Argo AI'ya da 2.6 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirmişti.

    Volkswagen'in Mayıs ayının son günlerinde Çin'deki elektrikli araç üreticilerine 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı da göz önüne alındığında, Alman otomotiv devinin son bir ay içinde yeni nesil otomotiv teknolojilerine yaptığı yatırımın toplamda 5.1 milyar doları bulduğu ortaya çıkıyor.

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