Volkswagen'in satışları yüzde 23 düştü!

Toplamda sadece 2 milyon otomobil satabilen marka, sadece mart ayında yüzde 38'lik düşüş olduğunu ve satışların 623.000'de kaldığını ifade etti. Corona virüs salgınını ve talebin düşüşünü sebep gösteren yetkililer yakın zamanda tesislerin açılabileceğini de vurguladı.

Raporun detayları incelendiğinde sadece batı Avrupa'da mart ayında yüzde 44'lük düşüş yaşandığı görülebiliyor. Orta ve doğu Avrupa'daki satışlar ise yüzde 23 oranında düşüş yaşamış. Kuzey Amerika'da bu rakamlar yüzde 42'yi görürken Çin yüzde 35'lik azalma ile kendi rekorunu kırmış.

Sektör analizcilerine göre Nisan ayında, otomotiv sektöründen çok daha korkunç rakamlar görebileceğiz. Karantina sürecinin sistemin tüm çarklarına işlemesi ile birlikte zor bir dönem bizleri bekliyor olacak.