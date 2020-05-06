Yamaha üretime başladı!

Yamaha Motor Europe normalleşme adımlarının atılması ile İtalya ve Fransa’daki fabrikalarında 16 Mart itibarı ile geçici süre ile ara verdiği üretimine yeniden başladı. Yamaha Motor Avrupa Başkanı ve CEO'su Eric de Seynes, önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de gerekli önlemler alınarak bayi ve üretim tarafında hizmetlerine başlayacaklarını duyurdu. Seynes ‘Avrupa'da sahip olduğumuz motosiklet, scooter ve motor üretim tesislerinin yeniden açılması, yaşadığımız bu karmaşık dönemde olumlu bir haber. Kısa zamanda hızlı bir toparlanma ile yeni model ve ürünlerimizi motosiklet severlerle buluşturacağız’ dedi.

Yamaha Motor Türkiye: Yeni hizmet yaklaşımları ile en iyi Kando deneyimini sunmaya devam

Bu süreçte müşteri deneyimi ve en iyi hizmeti sunmak için bayi ve servislerde yapılanmaya giden Yamaha Motor Türkiye, gerekli hijyen tedbirlerini alarak müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam etti. Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever ‘salgının çıktığı ilk günden bu yana sağlık otoritelerinin bildirdiği tedbirleri tüm satış ve servis noktalarımızda alarak yeni hizmet yaklaşımlarıyla sürece adapte olduk. Yamaha garanti süresi dolmuş veya 1 Mart- 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında süresi dolmakta olan motosikletlerin fabrika ve uzatılmış garantilerini 3 ay daha uzattık. ‘My Garage’ ve ‘My Ride’ uygulamalarıyla müşterilerimizin ürün ve aksesuarlarla

İlgili bilgilere ulaşımı kolaylaştırdık. İnteraktif bir alan yaratarak uygulama üzerinden deneyimleri paylaşmalarını ve istedikleri bayiden tercih ettikleri modeller ile ilgili teklif alabilmelerini sağladık. Hatta sektörde bir ilki gerçekleştirerek satın alınan veya servislerde bakımı yapılan motosikletleri müşterimizin adresine teslim etmeye başladık. Attığımız bu adımlarla süreçten bayilerimiz ve müşterilerimizin en az şekilde etkilenmelerini sağlamaya çalıştık. Avrupa’da normalleşmenin başlaması ve fabrikaların açılması iyi bir motivasyon ve moral olacak sektör için’ dedi.