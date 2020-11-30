Yeni araç alımlarına 5.6 milyar TL harcadılar

Bu dönemde aktif büyüklüğü 31.5 milyar TL’ye kadar ulaşan sektörün filosundaki araç sayısı ise 249 bin 800 adet oldu. Konuyla ilgili değerlendirmesinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve son ÖTV değişiklikleriyle birlikte operasyonel kiralama sektöründe dengelerin değiştiğini vurgulayan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Talebin yerli ve alt segmentteki araçlara kaymakta olduğunu söyleyebiliriz. Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi, bu dönemde kiralama yöntemiyle edindiği mevcut araçlarını yenilemek yerine, bu araçların kira sürelerini uzatmak istiyor. Mevzuat gereği sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamamaktayız. Bu durumun aşılması için ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.