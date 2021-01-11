Yeni elektrikliler sırada

Türkiye’de premium binek otomobilde 15 bin 617 adet satış gerçekleştiren Mercedes-Benz, hafif ticari araçlarda ise 5 bin 175 adetlik satış yaptı. 2020 yılında premium otomobil segmentinde GLB, GLA, E-Serisi, S-Serisi ve EQC gibi modellerin lansmanını yapan Mercedes-Benz Türkiye, 2021’de tamamen elektrikli EQ markası altında sunulan yeni EQA, EQS ve yeni C-Serisi ile yeniliklerini sürdürecek.