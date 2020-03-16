Yeni Yamaha 700 özellikleriyle dikkat çekiyor

Optimize edilen yakıt enjeksiyonu, ateşleme ayarları, geliştirilmiş hava girişi, güncellenmiş egzoz ayarları ve EU5 standartlarını aşmasını sağlayan egzoz sistemi ile yeni Yamaha Tracer 700, özellikleriyle öne çıkıyor. Mart ayı itibarı ile bayilerde yerini alan model, uzun ve kısa mesafelerde sunduğu üst düzey performans ile fonksiyonel ve konforlu, Icon Grey; Sonic Grey ve Phantom Blue renkleri ile iddialı.

Tanınmış 689 cc 2 silindirli CP2 motorun ilk Euro5 modelinden güç alan 2020 modeli, Sport Tourer konseptinde adından söz ettiriyor. Dinamik bir yeni görünüm, güç/ağırlık oranı, iyileştirilmiş ergonomi ve genel olarak daha yüksek donanım seviyesine sahip olan Tracer 700, sürüş keyfini heyecan ile buluşturuyor. İster uzun yol sürüşlerde ister haftanın yedi günü şehir içinde konforlu bir kullanım olanağı sağlayan Tracer 700, esnek yapısı ile virajları hızla alarak güvenli bir adrenalin duygusu yaşatıyor. 17 litrelik yakıt deposuna sahip model, minimum yakıt tüketimi ile uzun sürüşe olanak sağlıyor.

Agresif yeni iki farlı ön yüz ve yeni yarım karenaj

İki adet keskin LED sinyal lambasına ve gece görüşü için güçlü ikili LED projektör farlara sahip Tracer 700, sınıfındaki tüm diğer motosikletlerden daha şık, çağdaş ve agresif bir yeni görünüme sahip. Kompakt ve haﬁf, katmanlı karenaj modelin dinamik duruşunu vurguluyor, motosiklete çok daha keskin ve agresif bir görünüm kazandırıyor. Yakıt deposu kapağıyla kesintisiz bir şekilde birleşen bu kompakt ve aerodinamik karenaj, uzun mesafeli sürüşlerde daha fazla konfor için rüzgâr ve hava koşullarına karşı çok iyi bir koruma sağlıyor. Yeni tasarlanana ön çamurluk ise bu yeni tasarımı takip ederek motosikletin üstün tarzını güçlendiriyor.

Heyecan verici ve duygusal sürüş deneyimi

Yeni Tracer 700, Yamaha'nın üstün 689 cc 2 silindirli çapraz düzlem konseptli motorundan güç alıyor. Eşit olmayan ateşleme sırası sağlayan 270° krank mili, sürücünün verdiği gaza doğrudan tepki vererek güçlü ve doğrusal bir tork sunuyor. 8750 dev/dak'da maksimum güç ve 6500 dev/dak'da maksimum tork üreten Tracer 700'ün motoru, geniş doğrusal tork aralığı, motor devir aralığı boyunca güçlü hızlanma kabiliyeti sağlarken yenilenmiş ikincil dişli oranları sayesinde 6 vitesli şanzıman ile dikkat çekiyor.

Sınıfında en hafif, en iyi güç/ağırlık oranı

Kompakt ve hafif şasisi yeni Yamaha Tracer 700’ü en beğenilen Sport Tourer modellerinden biri olarak öne çıkarıyor. Yalnızca 196 kg ile sınıfındaki en düşük ıslak ağırlık değerine sahip olan Tracer 700, yüksek güç ve tork üreten heyecan verici motoru ile en iyi güç/ağırlık oranını sağlayarak sıra dışı bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Ayarlanabilir ön ve arka süspansiyon

Sürücünün motosikletin yol tutuş performansından tam olarak yararlanabilmesi ve her sürüşten keyif alabilmesi için yeni modelde, güçlendirilmiş 41 mm kartuş tipi ön amortisörler bulunuyor. Yol tutuş özelliklerini optimize etmek için yay oranı ayarlanan yeni modelde, ön yükleme ve tepki seviyesi ayarlanabilen arka amortisörlerle motosiklet farklı sürücü ağırlığı ve yol koşullarına göre kolayca ayarlanabiliyor, konfor ile kontrol kabiliyeti arasında mükemmel denge sağlanıyor.

Optik özellikleri iyileştirilmiş ince, aerodinamik ön cam, tek elle kolayca ayarlanarak rüzgar şiddetini azaltıyor. Ayrıca yeniden tasarlanmış elcik korumalar ise rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma sağlıyor.

Daha fazla hakimiyet ve daha fazla konfor

Yüksek donanımlı Sport Tourer modeli olarak öne çıkan Tracer 700’ün, 34 mm genişliğindeki yeni gidonu ve sele tasarımı, ergonomiyi artırarak uzun mesafede daha fazla kontrol kabiliyeti sağlıyor. Bir veya iki kişi tarafından kullanılabilen tek parçalı sele, sürücü ve yolcuya daha fazla konfor ve özgürlük sunuyor.

Negatif LCD göstergeler

Tracer 700'deki diğer bir yenilik, anlaşılır işaretlere sahip çok işlevli ekranı olan negatif LCD gösterge paneli. Devir saati ve büyük vites konumu göstergesinde spot renk kullanılan göstergede, sürücü sol gidondaki uzak anahtarı kullanarak ekranı kolayca ayarlayabiliyor. Kompakt ve haﬁf led sinyaller, ön tarafta yeni elcik korumalar ile birleştirilerek yeni Tracer 700'ün dinamik karakterine son derece uygun, haﬁf, çevik ve çağdaş bir görünüm katıyor.