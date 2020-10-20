Kızma Birader Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Çocukluk yıllarının vazgeçilmez oyunlarından olan kızma birader oyunu, hem geleneksel bir oyun hem de oldukça eğlenceli bir oyundur. Özellikle arkadaşlarınızla beraber keyifli vakit geçirmek için kızma birader oyununu tercih edebilirsiniz.



Kızma Birader Nasıl Oynanır?



Kızmabirader oyunu oynamak için öncelikle bu oyunun kurallarını bilmeniz gerekir. Kızmabirader oyununda ilk olarak piyonları oyun içerisine nasıl yerleştirdiğinizde bilmelisiniz. Kızmabirader oyunu, kendine ait bir zemine sahiptir. Yani bu oyunu oynamak için kızmabirader tablosuna sahip olmanız gerekir. Ayrıca oyun malzemeleri olarak da 4 tane farklı renkten oluşan toplam 16 piyon ve zar bulunmaktadır. Kızmabirader oyununda 4 ana renk yer alır.



Her oyuncu bu renklerden bir tanesini seçerek oyuna başlar. Oyunun ana amacı ise oyuncunun elinde bulunan piyonları diğer rakiplerinden önce başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar ulaştırmaktır. Bu hareket için oyun içerisinde zar kullanılır. Gelen zara göre piyonlar hareket ettirilir. Genellikle farklı stratejiler izleniyor olsa bile zar ile hareket edildiği için oyun birazda şans oyunudur.



Oyun Kuralları Ve Taktikleri



kızmabirader oyununda ilk önemli kural piyonları oyuna başlatmak için zarda 6 rakamının gelmesidir. Yani piyonlarınızı oyuna dahil etmek istiyorsanız, zarda 6 sayısını bulmanız gerekiyor. Kızmabirader oyunu en iyi şekilde 4 kişilik olarak oynanır. İsteyen kişiler iki ya da üç kişi ile beraber de oynayabilir. Kızmabirader tablosu üzerinde var olan kutucuklarda sadece tek piyon olabilir.



İki piyonun yan yana koyamazsınız. Bu nedenle, eğer bir taktik yapmak isterseniz tüm piyonların birlikte hareket ettirmek yerine, tek tek götürmek daha akıllıca bir seçim olabilir. Eğer oyun içerisinde rakip oyuncu ile piyonlar karşılaşırsa siz rakip oyuncunun piyonun yiyebilirsiniz ve oyuncuyu en başa götürebilirsiniz.



Kızma Birader Oyunu Nasıl Kazanılır?



Kızmabirader oyunu kazanmak için öncelik elinizde bulunan 4 piyonu hem oyuna sokmanız hem de rakiplerinizden önce piyonlarınızı bitiş noktasına götürmeniz gerekir. Eğer şansınız iyi gider ve zarda yüksek sayılar atarsanız, bitiş noktasına varmak daha kolay olacaktır. 4 piyanoda bitiş noktasına ulaştıran kişi oyunu kazanmış olur.