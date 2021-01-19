Satranç Nedir, Nasıl Oynanır? Satranç Oyunu Kuralları Nelerdir?

Satranç oyunu zaman geçirmek ideal oyunlardan birisidir. Ayrıca zeka geliştirici bir oyun olduğu bilinmektedir. Birçok insan çocuğunu erken yaşta satranç oyununa alıştırarak zekasının gelişmesine yardımcı olmaktadır. Yani küçüğünden büyüğüne herkes satranç kurallarını öğrenerek bu oyunu oynayabilir. Satranç kuralları gayet anlaşılır ve herkesin öğrenebileceği kurallardır. Bu kuralları öğrenerek iyi bir satranç oyuncusu olabilirsiniz.



Satranç Nedir?



Satranç oyunu özel tahtasında oynanan bir oyundur. İki kişi ile oynanan bu oyun için satranç tahtasına ihtiyaç vardır. Bu satranç tahtası üzerinde 64 adet kare vardır. Siyah ve beyaz taşların yer aldığı satranç taşları ile tahta üzerine dizim yapılır ve oyun bu şekilde başlar.



Satranç Nasıl Oynanır?



Satranç oynamak için iki kişi gereklidir. Öncelikle taşlar karşılıklı olarak iki sıra halinde dizilir. 16 beyaz ve 1 siyah taşın yer aldığı oyunda her oyuncunun hamlesi sırayla yapılmaktadır. Hamlesini yapan oyuncu diğer oyuncunun hamle yapmasını beklemelidir. Oyunun amacı ise karşı tarafın şahını ele geçirmektir. Bunun için elinizde olan taşları kendilerine has olan özellikleri ile hareket ettirmeniz gerekmektedir. Bu sayede rakibinizi alt ederek oyunu kazanabilirsiniz.



Satranç Oyunu Kuralları Nelerdir?



Satranç taşlarının hareket yönleri;

● Kale: Sadece yatay ve dikey olarak kare atlayarak gidebilir. Çapraz gitme şansı yoktur.

● At: Sadece L şeklinde hareket eder. Taşların üzerinden geçebilme özellikleri vardır.

● Şah: Her yönde ilerleyebilir ve sadece bir kare gitme hakkı vardır. Şahı kaybederseniz oyunu karşı taraf kazanır.

● Fil: Sadece çapraz şekilde hareket etmektedir.

● Vezir: Hem çapraz hem de yatay veya dikey gidebilir. En değerli taşların başında gelmektedir.

● Piyon: Piyonlar farklı şekilde hareket edebilen taşlardır. Önlerinde taş olmadıkça ileriye doğru ve düz gidebilirler. Ayrıca çapraz hareket etme durumları da vardır.

Genel kurallar;

● Taşlar sadece belirtilen özelliklere göre hareket edebilir.

● Şah kaybedilirse oyun biter.

● Satranç oynamak için satranç taşları ve satranç masasına ihtiyaç vardır. Oyun iki kişi ile oynanmaktadır.

● Alınan taşlar oyun alanı dışına çıkartılır.

● Her oyuncunun sırayla bir hamle yapma şansı vardır.

● Hamle için süre sınırlaması yoktur. Acele etmeden oynanan bir oyundur.