2020’yi unutturmayacak dövmeler

Kimi dövmeler sadece deseni, şekli, çizimiyle kendine baktırır kimi dövmelerin ise size anlatacağı bir hikayesi vardır. Bazen de zamanın ruhuna uygun dövmeler yaptırmak neredeyse kaçınılmaz olur. İşte 2020’yle beraber içine girdiğimiz pandemi süreci de buna en iyi örneklerden.

2020 deyince aklımıza ilk gelen koronavirüs salgını oluyor. Ki bu yıl tüm dünya için adeta sınav niteliğinde başladı ve öyle de olmaya devam ediyor. Bu zorlu günler hafızalarımıza kazınarak yıllar sonra bile unutamayacağımız anılar bıraktı bize.



Maskesiz olmaz!

Dövme tutkunları, ya da bu süreçte dövme yaptırma kararı alan birçok kişi, Covid-19’u vücuduna kazıdı. Dünyanın dört bir yanından dövme sanatçıların yaptığı kimi ürkütücü kimi eğlenceli çizimler bugünlerin en trend dövmelerinden. Kimbilir belki de sadece ileride hatırlayıp “Ne günlerdi” demek için belki de içlerindeki korku ve endişeyi bir nebze olsun rahatlatmak için yaptırıyorlar bu dövmeleri. Sonuçta; neredeyse hemen hepsinde hayatımızın vazgeçilmezi maskeler yer alıyor. Maske, mesafe, hijyene vurgu yapan, sağlık çalışanlarından sevilen çizgi karakterlere kadar birçok çalışmanın yer aldığı dövmeler, yaratıcılıkta sınırların olmadığının da göstergesi.