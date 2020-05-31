31.05.2020 - 03:00 |
Arter ziyarete açılıyor
Covid-19 salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında 14 Mart’tan bu yana ziyarete kapalı olan Arter, 16 Haziran’da kapılarını yeniden açıyor.
Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda maskeyle pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilecek olan çağdaş sanat müzesinin girişinde ateş ölçme uygulaması yapılacak. Ücretsiz servisler de düzenli olarak dezenfekte edilerek hizmet verecek. Kitabevi ve Bistro by Divan’ın da gerekli sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle açılacağı, arka bahçe ve terasın kullanımda olacağı Arter’in ziyarete kapandığı dönemde devam etmekte olan açılış sergileri de 26 Temmuz’a kadar görülebilecek. Sevgi Gönül Oditoryumu, Karbon, Kütüphane ve Atölye ise bir süre daha kapalı olacak.
İTÜ Rektörü ilk kez açıkladı! Sağlık çalışanları için geliştirdikleri...İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Karaca, İTÜ, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün üzerinde çalıştığı bir projeyi ilk kez açıkladı. Sağlık çalışanları için takip sistemi geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Karaca, "Ateş ve kandaki oksijen miktarını ölçen ve bunun takibini yapay zeka ile beraber yapan, veriyi işleyen bir sistem geliştirdik." ifadelerini kullandı.