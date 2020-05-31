Arter ziyarete açılıyor

Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda maskeyle pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilecek olan çağdaş sanat müzesinin girişinde ateş ölçme uygulaması yapılacak. Ücretsiz servisler de düzenli olarak dezenfekte edilerek hizmet verecek. Kitabevi ve Bistro by Divan’ın da gerekli sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle açılacağı, arka bahçe ve terasın kullanımda olacağı Arter’in ziyarete kapandığı dönemde devam etmekte olan açılış sergileri de 26 Temmuz’a kadar görülebilecek. Sevgi Gönül Oditoryumu, Karbon, Kütüphane ve Atölye ise bir süre daha kapalı olacak.