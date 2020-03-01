“Aşılanmamış yavru köpekler risk altında”

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla bir anda fenomen olmuştu yavru köpek “Fındık.” Tokat’ın Turhal ilçesi Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencilerinin maskotu olan yavru Fındık, kendisine önlük giydirilip derse misafir edildiği görüntülerinin paylaşılması sonrası herkesin tanıdığı bir köpek haline gelmişti. Şöhret baskısı ya da nazar, kim ne derse desin yavru Fındık gençlik hastalığına yakalandı! Özel bir araçla Ankara’ya götürülüp tedavi altına alınan Fındık’ın öyküsünden yola çıkarak İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan’a gençlik hastalığının ne olduğunu sorduk.

Gençlik hastalığı nedir?



Distemper ya da gençlik hastalığı, canine distemper virüsünün (CDV) neden olduğu bir hastalıktır. Solunum, gastro-intestinal ve merkezi sinir sistemlerini etkileyen, bulaşıcı, tedavisi çok zor ve genellikle ölümcül multisistemik bir viral hastalıktır.



Gençlik hastalığı hangi hayvanlarda görülür?



Hastalık rakun, kokarca ve tilki de dahil, evcil köpek ve diğer pek çok etobur arasında oluşur. Yaban hayatta oldukça yaygındır. Mustelidae ailesinin yanı sıra kediler, dağ gelinciği, gelincik, kokarcalar, panda ve misk kedisi de canine distemper virüsüne karşı duyarlı olan diğer hayvanlardandır.



Kimler risk grubunda, hayvanın yaşı ya da cinsiyeti belirleyici midir?

Öncelikle aşılanmamış yavru köpekler risk altındadır. 3 ila 6 aylık genç yavrular enfeksiyon ve hastalıklara karşı en duyarlı dönemindedir ve ölüm olasılığı enfekte yetişkinlere oranla daha yüksektir. Cinsiyet belirleyici faktör değildir.

Tedavisi için neler yapılmalı?



Şu anda CDV için spesifik bir tedavi mevcut değildir. Tedavisi, diğer viral hastalıkların çoğunda olduğu gibi destekleyici tedavilerle yapılmakta, bazı antiviral ilaçlar denenmektedir. Bazı ticari firmaların ürettikleri karşı immunoglobulinler mevcuttur.







“Yavrularda aşılama şart”



Korunmak için neler yapılmalı?



Hastalık daha çok koruyucu hekimliğin eksik yapıldığı yerlerle kaçak hayvanların ülkeye sokulması, veteriner hekim kontrolü yapılmadan satılması veya dağıtılması, kontrolsüz üretim yapılması, hasta hayvanların sokağa bırakılması sonucu yayılmakta. Enfeksiyonu önlemek gençlik hastalığı ile başa çıkmanın en iyi yoludur. Yavrularda aşılama şarttır. Veteriner hekimler bu hastalık için yavruları yaklaşık 6 haftalık yaşta aşılamaya başlar. Aşılama anneden yavruya geçen antikorlar ve aşı arasındaki etkileşimden dolayı tekrarlanır. Bu antikorlar altı haftalık yavruları yaklaşık yüzde 75 oranında korurken, 9 haftalık olanları yüzde 25 düzeyinde korur. Antikorlar çok az sayıda yavruyu 12 haftalık yaşa gelene dek korumaktadır. İlk aşılama bu nedenle duyarlı yavruların yüzde 25’inin tedavisi için bir girişimdir ve takip eden aşılar sonuçta hemen hemen tüm yavrularda koruma sağlar.



Gençlik aşısının bazı suşları (alt türleri) kısa süreli bağışıklık sağlarken diğer bazı suşları ilk seriden bir yıl sonra tekrarlandığında neredeyse ömür boyu bağışıklık sağlar. Hastalık etkeni enfekte hayvanların tüm vücut salgılarından yayılır. Köpekler hastalık ve sonraki iyileşme dönemindeki birkaç haftalık süre boyunca hastalığı bulaştırabilir. Hastalığın görülme sıklığı geçmişe oranla çok daha düşüktür. Bunda iyi aşı uygulamalarının büyük rolü vardır. Hastalığın bu etkisiz düzeyde tutulması ve ölümcül hastalığın canlanmasını önlemek için, tüm dünyada veteriner hekimler ve köpek sahipleri dikkatli olmalıdırlar.



Bulaşıcı mıdır? Hayvandan hayvana ya da insana geçer mi?



Hayvandan hayvana oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Zoonoz (Hayvandan insana, insandan hayvana geçebilen) olması yönünde şüpheler olmasına rağmen, insanları hasta edebileceğine dair henüz bir kanıt yoktur.



Belirtileri neler?



Hangi durumlarda ciddiye alınmalı?



Hastalık ölüme varan ciddi sonuçlar doğurduğu için daima ciddiye alınmalıdır. Köpek gençlik hastalığı uzun yıllar boyunca köpeklerin en önemli, son derece bulaşıcı viral hastalıklarından biri ve en korkulanı oldu. Hastalık etkeni hayvanın vücudundaki çeşitli organ sistemlerinin birkaçını aynı anda hedef alır. Genç köpekler için hastalık süreci zordur ve çok değişken bulgulara neden olabilir. Bazı köpeklerde sadece geçici bir ateş, bazen iştah kaybının yanında hafif depresyon, rahatsızlığın başlama belirtileri olabilir. Hastalıktan sistemik bir şekilde etkilenen diğer köpeklerde burun ve göz yaşı akıntısı, öksürük, ateş, depresyon, iştahsızlık, kusma ve ishal meydana gelir. Köpekler bu belirtilerin bazılarını gösterirken, hastalığa ilişkin tüm belirtilere sahip olmaları beklenmez. Belirti göstermeyen enfeksiyondan dolayı tanı konulamayan şiddetli enfeksiyonlarda genellikle ölüm meydana gelir.