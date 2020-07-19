“Bakımsız oldum mu, ben ben değilim”

Darülaceze’nin çardağında oturduğumuzda ilk sözü “Yaş sorma lütfen” oluyor. Anlaşıyoruz yaşsız kadınlar olarak söyleşmeye. En çok da kendisine unutturmaya çalıştığı hüznüne karşın durmadan kahkaha atıyor. Sonra o hepimizin çok sevdiği Süslü Füsun’un sesi bir an titreyip, gözleri doluyor “Ne sevmeyi bildim, ne de sevilmeyi” derken içimde kocaman bir yarık açılıyor. YouTube’daki “Darülaceze’de 1 Gün” programıyla YouTuber’lığa da soyunan Füsun Kaslak, çok sevdiği mecraya geri dönmek için hayatın normalleşmesini bekliyor: “Hastasıyım kamera karşısında oyun vermenin, o kadar çok izleyen oldu ki uyuyamadım sevinçten.” Kendisini bulduğunu söylediği Darülaceze’nin kapısından 1999’da giren Süslü Füsun, ayda bir Beşiktaş’ta kuaföre gidiyor, kahvaltılaraysa tuvaleti, saçı ve parfümü hazır olmadan inmiyor. Darülaceze’nin en renkli simalarından Süslü Füsun’la tatil öncesi siyah mayo alışverişinden aşka, Kasımpaşa’da ahşap bir evde geçen çocukluğundan YouTube programına kadar pek çok şeyi konuştuk.

Darülaceze’ye gelene kadar nasıl bir hayatınız vardı? Kimdir Füsun Kaslak?

Neşeli, deli dolu bir kadındır. Annem, babam, erkek kardeşimle birlikte Kasımpaşa’da büyüdüm. Kasımpaşalıyım doğma büyüme ama eli maşalı değilim. Özür dilerim Prenses Karoline hayatı yaşadım. Rahat, bolluk içerisinde. Evimiz yoktu kirada oturuyorduk ama ahşap bize göre bir evdi. İlkokulu bitirdim, Kız Sanat Enstitüsü’ne gittim. Makine ve nakış ama çeyiz yapmadım çünkü evlendirmeye niyetlere yoktu. Annem ve babam bana çok düşkündü üçüncü bir şahsa tahammülleri yoktu.

Sizin bir başka şahsa tahammülünüz var mıydı?

Vardı ama hayatta ne sevilmeyi bildim ne de sevmeyi... Beni ben yapan Darülaceze, bir de başkanım. İlkokul çağlarımda da bir kişi götürür öteki alırdı. Nakışta da öyle... Çok çok kapalı yetiştim ve böyle yetiştirilmenin çok acısını çektim.

Hiç evlendiniz mi peki?

Evlendim. Çok kısa bir evlilikti. O da görücü usulü, anne ve babamın isteğiyle oldu. Fakat mutlu olamadım. Adnan Menderes’in avukatı Burhan Apaydın girdi boşanma davama tek celsede bitti. Tokalaşarak ayrıldık. Ben ona mutluluk diledim, o da bana. Nafaka falan talep etmedim. Doğru düzgün bir evliliğimiz olmadı ki nafaka talep edeyim. Ne verdim ben ona? Bir daha da evlenmedim.

Sonra neler oldu?

Önce babamı kaybettim, ondan sonra annemi. Bir ağabeyim var, o da ziyaretime geliyordu. Çok oldu, ufak bir şeyden darıldık, o günden beri bilmiyorum öldü mü kaldı mı? İş hayatım olmadı. O zamanlar daha değişikti. Şimdi hayat şartları çok başka oldu. Hayatım çok güzel geçti, çok mutluydum. Babamın ölümüyle benim yaşantım yarıya indi. Annem öldü, ağaçtan düşer gibi oldum. Bazı komşularımız annene bir şey olsa hayatın mahvolur diyordu. Hakikaten doğruymuş. Annemin ölüm haberi geldi sanki büyük bir meydanda boşluktayım “Düşeceğim anne, ben napayım? Tek başımayım....” dedim. Her mutluluk anneymiş. Annem üstüme düştükçe ben sıkılıyordum. Gençler sıkılmasın dünyanın en güzel varlığı anne babaymış.

Darülaceze’ye gelişiniz nasıl oldu?

Annemle hayattayken bir anlaşma yapmıştık. “Bana bir hal olursa kızım sakın gelin hanımın yanında kalma” diyordu. Annemin küçükken elinde büyüttüğü bir hanım “Ben Füsun’u yanıma alırım” derdi. “Ölürsem Zehra teyzenin yanına git” diyordu annem. Annemin öldüğü gün, ayağımda terlikler, yağmurlu bir günde ufak bir çanta hazırladım. Üstümde bir hırka, şakır şakır yağmur kapıdan çıktım. Zehra teyze beni istiyor ama evde iki çocuğu var. Gittim, arkada bir oda var orada kalırsın dedi. Peki, dedim ama o günkü halimi anlatamam. Önce biraz mücadele verdim. Onların davranışları bana çok dokundu. Paran da olsa pulun da olsa hiçbir yere sığmıyorsun. Babamdan aylık kalmıştı, 1999’da buraya yerleştim.

Fusün Kaslak, hep böyle süslü müydü?

Bir kahkül kesimi için Beyoğlu’na giderdim. Ondan sonra takı alışverişi yapardım. Şimdi Beyoğlu ne oldu bilmem? Çok oldu gitmeyeli. Babam cep harçlığımızı büyük bir kibarlıkla verirdi. Ben cam şeylerle doldururdum çantamı. Mat şeyleri sevmem, gösterişli olacak. Hep böyleydim o yüzden Süslü Füsun derler. Burada da ayda bir kere Beşiktaş’ta bir güzellik merkezine gidiyorum. Saçımı kesiyor, dip boyamı da yapıyor, süslüyor püslüyorlar, şoförümüz gelip alıyor. Assolist derler ayrıca burada, sabahları hemen inmem. Tuvalet, saçım, parfüm... Parfüm, giyim, makyaj bunlara bayılırım. Bana bu hayat veriyor. Sevinç veriyor, başka türlü bir Füsun oluyorum.

Süslü Füsun aynı zamanda bir YouTuber... O dünyanın içinde olmak nasıl bir duygu?

Derler ya gençle yaşa genç kal... Çok güzel bir duygu. Pandemi sonrası devam etmeyi çok istiyorum. Bir daha dünyaya gelsem sanatçı olmak isterim. Çünkü hastasıyım kamera karşısında oyun vermenin. Antalya’da deniz kenarında program çektik, harikaydı. Uçtum mutluluktan. O kadar çok izleyen oldu ki uyuyamadım sevinçten.

Gençlere bu kadar yakın biri olarak onlara bir tavsiyeniz var mı?

İnsanı dünyada yıkan şey üzüntü. Ben üzüldüğüm dünkü hayatımı bugüne taşımam. Hayata güzel bir şekilde bakın. Martta Kadınlar Günü’nde Melekler Kahvesi’ne gittik oynadık ettik. O günden beri hiç dışarı çıkamadık. Burada bir erkek kuaförü vardı o kesti saçımı. Bakımsız oldum mu ben ben değilim çünkü. O kadar mutsuz oluyorum.

Burada nasıl vakit geçiriyorsunuz?

Başucumda bir televizyonum var. Gençlik grubu getirdi. O bana ait. Çünkü ben magazin ve dizi hastasıyım. Ben haberleri izlemem. Kırıldı, öldü, kavga... Bahçede biri yanıma oturuyor öyle bir laf söylüyor ki yalnızlığı tercih ediyorum. Radyo aldım. Sıkıldım mı radyonun düğmesine basıyorum susuyor ama insanın neresine basacaksın da susturacaksın?

Peki, koronavirüs burada nasıl yaşandı?

Hemşirelerimiz her gün ateşimizi ölçüyor. O dönem hemşirelerimiz evlerini unuttu personellerimiz de... Çok güzel bakıldık. Ama biraz psikolojim bozuldu. Yani sıkıldık. Bir gün Hamza Bey’le karşılaştık “Keyfin yok” dedi. Evet dedim. Ne gelen var ne giden. Devamlı aynı bahçeyi seyretmekten resmini yapacağım. “Biraz dişinizi sıkın sizi Enez’e yollayacağım” dedi başkan bey. Moralimizi yükseltmek için söylüyor diye düşünmüştüm. Dün hemşire geldi “Enez’e gidiyor musun” diye sordu. Hastaya çorba sorulur mu? Ağustosta tatile gidiyoruz. Bana bir mayo dedim hemşire hanıma. Büyük beden siyah bir mayo istiyorum.

“Beton gibi adamlarla mutlu olunmaz”

Hâlâ aşka inanıyor musunuz?

Aşkın yaşı yoktur... Gülünç gelmesin kızım, olgun bir beyefendi, bir de mesela senin gibi bir kızı olsa bayılırım. Çünkü ben anne olamadım. Evlat hasreti çekiyorum. Böyle bir beyefendi nikahımı yapıp götürse. Macera istemiyorum. Bir de tatlı dilin hastasıyım. Füsunum, Füsuncum diyecek... Öyle beton gibi adamlarla mutlu olunmaz. Gelir başkanımızdan ister, evi olur, aylığı olur ileride sokaklarda sürünmeyeyim kızım. Senin gibi de bir kızı olsa... Bana anne dese havalarda uçarım ama nerede o şans?

“Bir kızım olsa dünyalar benim olurdu”

En büyük pişmanlığınız...

Anne olamamak. Bana baksın diye değil, öpüp, sevip, koklamak için. Ben anneme ne yaptım ki gelecek çocuk bana ne yapsın? Ama öpüp koklamak... Bir kızım olsaydı dünyalar benim olurdu.

Keşkeniz...

Keşkem şu, hayatı tanıtmadılar. Severek evlenemedim. Mutlu olamadım. Hâlâ ağlarım, sevgi çok önemli evlilikte. Severek evlenmek çok güzel kızım, bazı hataları affeder. En büyük keşkem, sevmek içimde kaldı. Hâlâ ağlarım. Sevmek, sevilmek çok güzel. Ben ne sevdim ne de sevildim. Odun gibi yaşattılar, hiçbir şey görmedim ki... Bakkala bile yollamıyorlardı, çok kapalı yetiştim çok...