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    HaberlerPazar Haberleri Boksör Büşra’dan Selvitopu’na ziyaret
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    14.03.2020 - 00:00 |

    Boksör Büşra’dan Selvitopu’na ziyaret

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 54 kiloda altın madalya kazanan Büşra Darıcı’yı başarısından dolayı kutlayarak, genç sporcu ve antrenörü Nuri Arık’ı el işi oyma sandıkla ödüllendirdi.

    Boksör Büşra’dan Selvitopu’na ziyaret

    Darıcı, geçen yılki boks karşılaşmalarında Türkiye ikincisi olmuştu. Bu yıl da Çankırı’da düzenlenen Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda 54 kiloda altın madalya kazanmayı başardı. Başkan Selvitopu, “Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için spor çok önemli. Örneğin temelini atacağımız Uzundere Gençlik ve Spor Merkezi, Karabağlar’da önemli bir boşluğu dolduracak. Büşra gibi çok sayıda sporcunun yetişmesine katkı sağlayacak” dedi.

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