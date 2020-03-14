Boksör Büşra’dan Selvitopu’na ziyaret

Darıcı, geçen yılki boks karşılaşmalarında Türkiye ikincisi olmuştu. Bu yıl da Çankırı’da düzenlenen Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda 54 kiloda altın madalya kazanmayı başardı. Başkan Selvitopu, “Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için spor çok önemli. Örneğin temelini atacağımız Uzundere Gençlik ve Spor Merkezi, Karabağlar’da önemli bir boşluğu dolduracak. Büşra gibi çok sayıda sporcunun yetişmesine katkı sağlayacak” dedi.